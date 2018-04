Beim „Sicherheitstag“ der Industrie- und Handelskammer Essen informieren Experten über Ansätze für mehr Schutz – und deren Grenzen.

Essen. Sicherheit als Standortfaktor – der Titel des gestrigen „Sicherheitstages“ der Industrie- und Handelskammer Essen zeigt, dass die Furcht vor Anschlägen auch für die Geschäftswelt, insbesondere für Handelsbetriebe mit starkem Publikumsverkehr große Relevanz hat. Alexandra Wagner, Managerin des Essener Shopping-Centers am Limbecker Platz, erinnert sich noch gut, wie das war vor gut einem Jahr, als die Polizei sie am 11. März, einem Samstag, um 5.30 Uhr aus dem Bett klingelte. Wegen eines für den Nachmittag befürchteten Anschlags dürfe das Shoppingcenter nicht öffnen.

Wagner hat noch die Bilder vor Augen, wie eine Hundertschaft das Center absicherte. Und wie die Polizei ganz offen kommunizierte, weshalb das geschah. Sie erinnert sich, wie besorgte Anfragen über soziale Netzwerke auf sie einprasselten. Am Ende passierte nichts, vielleicht gerade wegen der starken Polizeipräsenz.

Es sei richtig gewesen, mit dieser Vorsichtsmaßnahme zu reagieren

Doch der wirtschaftliche Schaden war da. Ein einkaufsstarker Tag fiel aus. Keiner der Mietpartner habe den Shoppingcenter Betreiber ECE in die Haftung genommen, sagt Wagner, „Wir hätten dafür auch keinerlei Versicherungsdeckung gehabt.“ Es sei richtig gewesen, versichert die Managerin, mit dieser Vorsichtsmaßnahme zu reagieren. „Hätte man das Center geöffnet gehalten und es wäre etwas passiert, so wäre das viel schlimmer gewesen.“ Doch soll man nun massiv gegensteuern, etwa Sicherheitsschleusen einführen, um Kunden zu kontrollieren? Wagner will das nicht, jedenfalls dann nicht, wenn es keine gesetzliche Vorgabe ist. „Würden wir damit allein vorangehen, würden wir doch eher ein Gefühl der Unsicherheit schüren.“

Deutlich hochgerüsteter ist man da in Israel. Per Video aus Tel Aviv beschreibt der Barbesitzer Dean Raichel, wie sein Lokal 2016 zum Ziel eines Anschlags wurde. Ein Anschlag mit zwei Toten und drei Schwerverletzten, der passierte, obwohl Israel in ganz anderem Ausmaß als Deutschland sicherheitstechnisch unterwegs ist. Ulrich Wacker, Projektleiter der Friedrich-Naumann Stiftung in Jerusalem, beschreibt das so: Sicherheitskontrollen im öffentlichen Raum, vor Konzertsälen, in Einkaufszentren, bei öffentlichen Veranstaltungen. Es gibt viel Videoüberwachung, Poller aus Beton und Stahl, um Attacken mit Fahrzeugen abzuwehren. Schülergruppen werden von bewaffneten Sicherheitsleuten begleitet.

Eine Trennung von nachrichtendienstlicher Tätigkeit und Polizei gibt es nicht, soziale Medien werden flächendeckend überwacht. Und: Nach dennoch immer wieder passierenden Anschlägen wird der Tatort so schnell wie möglich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht – um das Gefühl von Normalität zu erzeugen. Doch die frühere Normalität lässt sich eben nicht so einfach wiederherstellen, sagt Gastronom Dean Raichel, ein solches Geschehen lasse sich nicht verdrängen. Und auch in Israel, so klagt er, müssen die Betroffenen oft allein mit den Folgen klarkommen. Eine wirtschaftliche Entschädigung oder Hilfe bei der psychologischen Betreuung seines Personals habe es nicht gegeben.