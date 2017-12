München (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer will auf dem Parteitag im Dezember wieder als Parteivorsitzender antreten, aber 2018 nicht erneut als Spitzenkandidat in die bayerische Landtagswahl ziehen. Das sei sein Vorschlag, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus der engsten Parteiführung. Zuvor hatte dies auch die «Augsburger Allgemeine» gemeldet.