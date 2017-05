Krefeld. Marc Blondin ist „Einer von uns“. Darauf legt er Wert. In Traar, in ganz Krefeld. Und irgendwie ist das Motto für den Wahlkampf gar nicht so schlecht gewählt. Nicht nur, weil immer mehr politikverdrossene Wähler der Urne einen Korb geben, weil „die da oben eh nicht wissen, was der Wähler... mehr