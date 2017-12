Auch andere Genossen sprechen sich für eine Minderheitsregierung aus oder sinnieren über alternative Wege. Angesichts der großen Uneinigkeit könnte der Parteitag unbequem werden für Schulz.

Er war zuletzt in seiner Führungsrolle in Bedrängnis geraten, auch durch wiederholte Seitenhiebe seines Stellvertreters Olaf Scholz. Schulz bemühte sich, den Eindruck einer Rivalität zu zerstreuen und die Führungsdebatte für beendet zu erklären. «Ich denke schon, dass wir jetzt zu großer Geschlossenheit gefunden haben.» Er sei mit all seinen Stellvertretern in einem konstruktiven Dialog. Es gehöre zur «Jobbeschreibung von Parteichefs, hin und wieder einen mitzubekommen», sagte Schulz und fügte hinzu: «Ich bin aus hartem Holz.» Es sei aber auch seine Aufgabe, am Ende alle wieder zusammenzuführen: «Und ich glaube, dass es diese Form der Führung ist, die mir so großen Rückhalt an der Basis der Partei verschafft.»

Die SPD-Frauen erneuerten ihre Forderung, künftig alle Führungsämter mit Doppelspitzen aus je einer Frau und einem Mann zu besetzen - bis hin zum Parteivorsitz. Dies wollen sie beim Parteitag erneut einbringen, wie die «Rheinische Post» (Samstag) berichtete.

Bei dem Treffen will die Partei auch einen neuen Generalsekretär wählen. Der designierte Kandidat, Lars Klingbeil, kündigte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag) an, er wolle die SPD weiblicher machen und ins digitale Zeitalter führen.