„Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt“, sagt Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), im WZ-Interview.

Berlin. Trotz eines anhaltenden Jobwunders ist in Deutschland nach wie vor etwa jeder dritte Arbeitslose länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit macht sich der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, deshalb auch für einen sozialen Arbeitsmarkt stark. Mit Scheele sprach unser Berliner Korrespondent Stefan Vetter:

Herr Scheele, immer weniger Arbeitslose und immer neue Beschäftigungsrekorde. Was kann es für Sie als BA-Chef Besseres geben?

Detlef Scheele: Das kann man wirklich so sagen. Im Jahresdurchschnitt rechnen wir mit 2,5 Millionen Arbeitslosen und 760.000 zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Und dies trotz der hohen Flüchtlingszahl. Das alles ist schon sehr beeindruckend.

Zu den gegenwärtig knapp 2,5 Millionen Arbeitslosen kommt aber noch eine weitere Million hinzu, die derzeit in Trainings- und Fortbildungskursen steckt. Warum wird die Statistik geschönt?

Detlef Scheele: Einspruch. Hier wird überhaupt nichts geschönt. In jeder Pressekonferenz zur Arbeitsmarktsituation wird auch über den von Ihnen zitierten Umfang der Unterbeschäftigung informiert.

Was aber in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch keine Rolle spielt...

Detlef Scheele: Es ist nun einmal so, dass man dem Arbeitsmarkt nur zur Verfügung steht, wenn man mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten kann. Und das geht bei einer Fortbildungsmaßnahme nicht. Ich finde, man sollte Statistiken so selten wie möglich ändern, weil das immer die Vergleichbarkeit über längere Zeiträume einschränkt. Deshalb wäre ich gegen eine Veränderung.

Die Union wirbt im Wahlkampf mit dem Versprechen, bis zum Jahr 2025 „Vollbeschäftigung“ zu erreichen. Damit ist eine Arbeitslosenquote von höchstens drei statt wie jetzt gut fünf Prozent gemeint. Ein realistisches Ziel?

Detlef Scheele: In einigen Regionen Deutschlands haben wir ja schon statistisch Vollbeschäftigung. In Bayern und Baden-Württemberg nahezu flächendeckend. In einigen Regionen des Ruhrgebietes und der neuen Länder sind wir noch weit davon entfernt. Da muss man schon differenzieren. Wenn man sich nachhaltig um die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit kümmern will, müsste eine neue Bundesregierung mehr Geld für die Jobcenter in die Hand nehmen.