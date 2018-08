Mehr als 400 Seiten dauert es, bis der inzwischen 73-jährige Auflagen-Millionär zur wenig originellen Kernthese seines Buches kommt: „Bei unveränderter demografischer Dynamik und unveränderter Einwanderung ist der Islam in Deutschland und Europa langfristig auf dem Weg zur Mehrheitsreligion. Muslime werden in zwei bis drei Generationen die Bevölkerungsmehrheit stellen, wenn es keinen Kurswechsel in der Einwanderungs- und Integrationspolitik gibt. Vorsorgliche opportunistische Anpassungen sind in der deutschen Gesellschaft schon vielerorts spürbar.“

Deshalb will Sarrazin mit listiger Begründung nicht nur den muslimischen Religionsunterricht abschaffen („Eine liberale Einstellung der muslimischen Schüler, die das Religiöse im Ungefähren lässt, wird also schon durch den Umstand bedroht, dass überhaupt islamischer Religionsunterricht angeboten wird“), sondern gleich jeden: „Der beste Weg zur Gleichbehandlung der Religionen beim konfessionsgebundenen staatlichen Religionsunterricht besteht in dessen Abschaffung. Es handelt sich sowieso um einen überständigen Rest deutschen Staatskirchentums, der zudem das schnelle Schwinden der religiösen Präsenz christlicher Kirchen nicht einmal aufhalten konnte.“

Denn wie die AfD auf Kriegsfuß mit den „Flüchtlingsfreunden“ der christlichen Kirchen steht und deren Offizielle sich umgekehrt klar von den Rassisten abgrenzen, hat auch Sarrazin die Kirchen als Gegner ausgemacht: „Wo Vertreter christlicher Religionen in falsch verstandener Solidarität problematische Aspekte des Islam verdrängen oder herunterspielen, gehört zur Islamkritik auch die Kritik an den Vertretern christlicher Kirchen“, schreibt Sarrazin ganz am Ende seines Buches. Immerhin lässt der einst protestantisch getaufte bekennende Laizist keinen Zweifel daran, was er mit dem „christlichen Abendland“ am Hut hat: gar nichts.

Berlin. Thilo Sarrazin ist im Krieg. Schon im Untertitel seines neuen Buchs „Feindliche Übernahme“, das sein bisheriger Verlag Random House trotz Gewinnaussicht in mehrstelliger Millionenhöhe nicht veröffentlicht hat, wird deutlich, was seine Leser auf den kommenden 450 Seiten erwartet: Eine Sammlung angeblicher Belege des Berliner Ex-Finanzsenators, Ex-Deutsche-Bahn-Vorstands und Ex-Bundesbankvorstands „Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“. Und wie bereits in seinen vorherigen Büchern, weiß Sarrazin natürlich, wie dieser Bedrohung zu begegnen ist. Die Kurzantwort: Indem man den Islam und seine Anhänger kriminalisiert – aber nicht nur diese.

Thilo Sarrazin fordert in seinem heute erscheinenden Buch „Feindliche Übernahme“, künftig Religionszugehörigkeit in der Kriminalitätsstatistik auszuweisen. Neben dem Islam greift er die Kirchen an.

In den Kapiteln davor arbeitet Sarrazin sich an der grundsätzlichen Schlechtigkeit des Islams in der ihm eigenen schwer lesbaren Erzählweise ab, die Andreas Fanizadeh in der „taz“ treffend so beschreibt: „Es ist gar nicht so sehr, was er sagt, sondern wie er es sagt. Dieser kleinkarierte Ton des Miesepeters. Des Besserwissers, der mit Halbwissen auftrumpft und sich so gerne selber reden hört. Penibel, stur, unglaublich von sich überzeugt.“ Und das reichlich grundlos, denn wie auch bei seinen vorherigen Büchern entpuppt sich sein mit groteskem Stolz vorgetragenes Bildungsbürger-Gehabe weit häufiger als ergoogeltes Viertel-Wissen, als es einer seriösen Argumentation zuträglich ist. Auch halten seine Verallgemeinerungen (Beispiele: „In großen Teilen der muslimischen Welt werden die jungen Mädchen beschnitten“; „Überall in der islamischen Welt können Frauen ihr Kopftuch nicht ablegen, ohne in höchste Gefahr zu geraten“; „Gegenwärtig dringt überall in der islamischen Welt die islamistische Radikalisierung vor“) im Detail regelmäßig keiner Überprüfung stand.

Und so kippt Thilo Sarrazin seiner Anhängerschaft zehn Jahre nach dem rassistischen Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ einfach einen neuen Kübel Hetz-Beton zur Weltbild-Stabilisierung in die Filterblase: Der Islam ist schlecht, böse und gefährlich. Die Religion des Islam gleich welcher Ausprägung erziehe nämlich zu einer bestimmten Weltsicht: „Diese ist dem selbstständigen Denken grundsätzlich abhold. Sie begünstigt Autoritätshörigkeit und Gewaltbereitschaft. Sie befördert eine Tendenz zum Beleidigtsein und zur Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Sie behindert Wissbegier und Veränderungsbereitschaft. Sie belastet das Verhältnis der Geschlechter. Sie behindert die Emanzipation der Frau, sie stützt Unbildung, frühe Heirat und Kinderreichtum. Sie fördert Rückständigkeit, behindert Meinungsfreiheit und Demokratie. Sie ist eine schwere Hypothek für die Zukunft der islamischen Welt. Weil aber die islamische Welt wegen der durch den Islam beförderten Rückständigkeit weitaus fruchtbarer ist als die westliche Welt, ist die dem Islam innewohnende demografische Sprengkraft über Kriege und Einwanderungsdruck gleichzeitig eine Bedrohung für die Zukunft und die Stabilität der westlichen Welt.“

Vor zehn Jahren machte Sarrazin noch den Fehler, seine rassistischen Behauptungen der Minderwertigkeit von muslimischen Zuwanderern (und übrigens auch von Katholiken, die aus biologischen Gründen dümmer seien als Protestanten) mit kruden Genetik-Argumenten zu untermauern, die auch der NS-Literatur hätten entnommen sein können. „So spielen bei Migranten aus dem Nahen Osten auch genetische Belastungen – bedingt durch die dort übliche Heirat zwischen Verwandten – eine erhebliche Rolle und sorgen für einen überdurchschnittlichen Anteil an verschiedenen Erbkrankheiten“, hieß es da (in späteren Auflagen gestrichen). Auf solche Ausflüge in die völkische Genetik verzichtet Sarrazin inzwischen. Nun heißt es etwas weniger angreifbar: „Solange man Unterschiede in der angeborenen Intelligenz ausschließt, spricht also alles dafür, dass die signifikant unterdurchschnittliche Bildungsleistung der Muslime in Europa kulturell bedingt ist und letztlich in der Religion und dem durch sie geprägten kulturellen Umfeld wurzelt. Die Tatsache dieses Rückstands ist leider unumstößlich.“

