Renten sollen um 1,9 (West) und 3,6 Prozent (Ost) steigen

Berlin (dpa) - Die Renten in Deutschland sollen Mitte des Jahres um 1,9 Prozent im Westen und 3,6 Prozent im Osten steigen. Das teilte das Bundessozialministerium am Mittwoch in Berlin mit.