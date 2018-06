Energischer Auftritt der Kanzlerin im Bundestag – Seehofer fehlt bei der Debatte über die Flüchtlingspolitik.

Wo ist Horst Seehofer? Am Vorabend war er noch in der TV-Sendung „Maischberger“, doch nun, da es im Bundestag um sein Thema geht, fehlt der CSU-Chef. „Der Innenminister arbeitet im Haus und hat Termine“, lässt seine Sprecherin wissen. Er verpasst eine Kanzlerin, die offenbar nicht nachgeben will. Auch ihm nicht.

Angela Merkels (CDU) Gestik spricht Bände. Ganz am Ende ihrer Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ballt sie die rechte Faust. „Europa hat viele Herausforderungen“, sagt sie und schiebt ihr Manuskript zusammen. „Aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage werden.“ Merkel fährt den Zeigefinger raus und wird nun grundsätzlich: „Entweder wir bewältigen das, und zwar so, dass man auch in Afrika und anderswo glaubt, dass uns Werte leiten und dass wir auf Multilateralismus und nicht auf Unilateralismus setzen. Oder aber niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat.“ Dann tritt sie ab. Sie trägt einen grünen Blazer. Grün ist die Hoffnung.

Beifall bei der ganzen CDU und bei der SPD. Aber bei keinem Abgeordneten der CSU. In diesem Moment ist die Fraktionsgemeinschaft der beiden Schwesterparteien auch nach außen sichtbar zerbrochen. Ob das so bleibt, wird sich am Sonntag entscheiden, wenn die Parteigremien in München und Berlin zu getrennten Sitzungen zusammenkommen, um auszuwerten, was Merkel in Brüssel erreicht hat. Möglich, dass es ihre letzte Regierungserklärung als Kanzlerin war.

Die Züge fahren weiter aufeinander zu. Markus Söder, Bayerns neuer Ministerpräsident, hat erst vorletzte Woche gesagt, dass die Zeit des geordneten Multilateralismus vorbei sei. Das ist genau das Gegenteil von Merkels Position. Und im Bundestag wiederholt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt diesen Standpunkt im Grunde: „Europäische Lösungen und nationale Maßnahmen gehören zusammen“, erklärt er mit recht ruhiger Stimme. „Wir bleiben dabei, dass wir jetzt auch die Anwendung des geltenden Rechts an unseren Grenzen umsetzen müssen.“ Es ist die Ankündigung, dass Horst Seehofer ab nächster Woche Zurückweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen anordnen wird. Die Kanzlerin betont im Bundestag hingegen, dass solche Zurückweisungen „nicht unabgestimmt, sondern im Gespräch mit unseren Partnern“ vorgenommen werden dürften. Sie könnte Seehofer entlassen, falls er eigenmächtig handelt.