Aachen. Einsatzkräfte der deutschen und der belgischen Polizei haben zwei Wochen vor dem G20-Gipfel mit groß angelegten Kontrollen an der Grenze bei Aachen begonnen. Rund 100 Einsatzkräfte hätten am Montagabend an der Autobahn 44 Reisende nach Deutschland angehalten und kontrolliert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Mit den Grenzkontrollen wollen die Sicherheitskräfte die Einreise möglicher Gewalttäter verhindern. «Je näher wir zum G20-Gipfel rücken, desto intensiver und deutlich sichtbarer werden wir die Kontrollmaßnahmen noch erhöhen», sagte der Sprecher. Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte verstärkte Kontrollen an den Grenzen bereits angekündigt. Beim G20-Gipfel treffen sich die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer in Hamburg, unter ihnen US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin. Zur Hauptkundgebung gegen das Treffen am 8. Juli werden über 100 000 Demonstranten erwartet. dpa