Berlin. „Für diese Verbrechen gibt es keinerlei Rechtfertigung“, schreibt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) an seine Ministerkollegen in den anderen EU-Ländern. In einem zweiseitigen Brief hat Maas jetzt die Partner um Unterstützung gebeten, da viele Täter bei den Gewaltexzessen in Hamburg während des G20-Gipfels aus dem Ausland gekommen seien. Die Politik will hart durchgreifen – eine Übersicht, worüber diskutiert wird.

Europaweite Fahndung

Maas bittet die EU-Partner, den deutschen Behörden bei der Identifikation der Täter zu helfen. Deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Taten sollten „vordringlich“ bearbeitet werden. Und: „Bitte lassen Sie Europäische Haftbefehle, die von deutscher Seite möglicherweise ausgestellt werden, rasch vollstrecken“, schreibt der Minister.



Europaweite Extremisten-Datei

EU-Länder sollen ihre Erkenntnisse über Extremisten besser miteinander teilen, „damit Polizei und Sicherheitsbehörden vor Ort möglichst frühzeitig wissen, mit welchen gefährlichen Extremisten sie es zu tun haben“, so Maas. In Deutschland werden linke Gewalttäter seit 2001 in einer bundesweiten Datei erfasst. Damit das europaweit möglich ist, müssten noch zahlreiche Details geklärt werden – zum Beispiel, nach welchen Kriterien die Erfassung erfolgt.



Extremismus im Netz

Maas will die europaweite Sicherung von Beweismitteln im Netz verbessern. Krawalltouristen würden ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten über das Internet koordinieren, schreibt der Minister. Deshalb müssten solche Beweise „dem Mitgliedsstaat zur Verfügung gestellt werden, der am Ende von Gewalttätern betroffen ist“.



Schließung von Szene-Treffs

Das fordert vor allem die Union. „Ob Rote Flora in Hamburg, die Rigaer Straße 94 in Berlin oder der von vermeintlichen Umweltaktivisten seit Jahren besetzte Hambacher Forst – es gibt keine Legitimation für derart rechtsfreie Räume“, so CDU Innenexperte Armin Schuster. Auch die CSU ist dafür, weil in den Treffs Gewalttaten geplant würden. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Insa würden auch rund 75 Prozent der Bürger einen solchen Schritt begrüßen.



Wiedereinführung der Extremismus-Klausel

Das will die Union. Demnach müssten Initiativen gegen Rechts wieder ein schriftliches Bekenntnis zum Grundgesetz ablegen, ehe sie Geld vom Staat bekommen. Die „Demokratieerklärung“ war 2011 von der damaligen Familienministerin Kristina Schröder (CDU) eingeführt worden, ihre Nachfolgerin Manuela Schwesig (SPD) schaffte sie drei Jahre später wieder ab, da sie viele ehrenamtlich Tätige unter einen „Generalverdacht“ stelle.