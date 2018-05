Im Kampf gegen den Personalmangel in der Pflege setzt NRW verstärkt auf ausländische Fachkräfte. Eine Brasilianerin berichtet von ihren Erfahrungen.

Düsseldorf. Wenn Rita de Cássia Rodrigues dos Santos über ihren Beruf spricht, hat sie ein Glänzen in den Augen. „Die Menschen haben völlig falsche Vorstellungen von der Pflege“, sagt die quirlige Brasilianerin in hervorragendem Deutsch. „Sie wissen gar nicht, wie spannend und vielseitig der Jobs ist.“ Bei der Diakonie in Düsseldorf absolviert die 27-Jährige zurzeit eine Ausbildung zur Altenpflegerin und ist bereits im zweiten Lehrjahr. Bereut hat sie ihre weitreichende Entscheidung bislang keinen Tag, wie sie versichert. „Man kann dabei in Lebenswelten und Biografien anderer Menschen eintauchen wie in kaum einem anderen Beruf. Ich fühle mich reich beschenkt.“

Menschen wie sie werden im Zuge des Fachkräftemangels in Nordrhein-Westfalen und im Rest der Republik händeringend gesucht. Der heutige Tag der Pflege lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Problematik. Bundesweit wurden allein im vergangenen Jahr fast 15 000 offene Stellen für Fachkräfte in der Pflege gemeldet.

Rita de Cássia Rodrigues dos Santos aus Brasilien ist Pflegeschülerin Ferdinand-Heye-Haus in Düsseldorf. Rechts: Bewohnerin Gertrud Eidam

Zum Ende ihrer Ausbildung hat die junge Frau somit ausgezeichnete Chancen auf einen Job – ein Argument für ein Leben in Deutschland, das dann auch ihre zunächst skeptische Familie im heimischen São Paulo überzeugte. „Für meine Eltern war meine Entscheidung anfangs schwer zu akzeptieren. Sie haben sich Sorgen gemacht, ob ich es allein in Deutschland schaffen werde.“ Rita ist als einziges von sieben Kindern wegen besserer Jobperspektiven nach Europa gegangen. Dabei hatte sie ursprünglich ganz andere Pläne. In Brasilien hatte sie zunächst Deutsch als Fremdsprache studiert und wollte Lehrerin werden. Ein Praktikum in der Altenpflege in Deutschland hatte sie zunächst nur gemacht, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Doch es kam anders.

Von der angehenden Lehrerin zur Altenpflegerin

„Die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass weit mehr dahinter steckt, als ältere Menschen nur zu waschen und ihnen essen zu reichen, also sie ,satt und sauber’ zu halten, wie von einigen behauptet wird.“

Doch trotz der Begeisterung für ihren Job sieht Rita auch einige kritische Aspekte, die aus ihrer Sicht im deutschen Pflegesystem nicht gerade optimal laufen: so zum Beispiel den chronischen Personalmangel. „Diese Unterbesetzung macht jeden fertig“, bringt sie das Problem auf den Punkt. Denn oft könne sie den pflegebedürftigen Menschen nicht in dem Maß gerecht werden, wie sie es sich eigentlich wünscht. „Wir haben ein sehr gutes Team und wir nehmen uns die Zeit für die Menschen. Aber es ist eine ständige Herausforderung.“