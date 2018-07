Konzertierte Aktion. Das klingt verheißungsvoll. Bereits vor einem halben Jahrhundert fanden sich Politiker, Arbeitgeber sowie Gewerkschafter und Wissenschaftler zu einer konzertierten Aktion zusammen, um der stagnierenden Wirtschaft in der damals noch jungen Bundesrepublik auf die Beine zu helfen. Und auch in der Pflege braucht es jetzt endlich einen gemeinsamen Kraftakt, um die vielerorts dramatische Lage spürbar zu verbessern. Einer rasant wachsenden Zahl an potenziell zu Pflegenden – pro Jahr kommen allein 40000 Demenzkranke neu hinzu – steht eine Versorgung gegenüber, die zunehmend an ihre Grenzen stößt.

Kurzum, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Dagegen hilft nur ein ganzes Maßnahmenbündel, angefangen von einer besseren Bezahlung über eine Ausbildungsoffensive bis hin zur verstärkten Anwerbung ausländischer Pflegekräfte. Übrigens: Die konzertier scher - te Aktion vor mehr als 50 Jahren war zwar nur eine vorübergehende Erscheinung, aber durchaus von einigen Erfolgen gekrönt. Hoffentlich gelingt das auch bei der Pflege.