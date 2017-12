Wien (dpa) - Die Sicherheit von Reportern und die Pressefreiheit im Allgemeinen sind nach Einschätzung der OSZE so stark bedroht wie schon lange nicht mehr.

Unter dem Deckmantel angeblicher nationaler Sicherheitsinteressen werde versucht, so viele kritische Stimmen wie möglich mundtot zu machen, sagte der Beauftragte für Medienfreiheit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Harlem Désir. Die Gesellschaft leide unter diesem Trend. «Eine starke Medienfreiheit ist in diesen Zeiten ein wichtiger Beitrag, um die Gesellschaft zu stärken. Es gibt keine starke Gesellschaft, die nur wenig Zugang zu Informationen hat.»

Frage: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Medien aktuell?

Antwort: Es gibt eine große Bedrohung für die Sicherheit vieler Journalisten. Besonders, wenn es um Recherchen rund um Korruption geht. Wir sehen in den letzten Monaten, dass die Bereitschaft zu Attacken bis hin zu Morden gestiegen ist. Zuletzt gab es das tödliche Attentat auf die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia. Das größte Problem ist, dass die Verantwortlichen viel zu selten bestraft oder überhaupt identifiziert werden.

Frage: Auch von manchen Staaten geht eine Gefahr für kritische Journalisten aus. Wie viele Reporter sind aktuell inhaftiert?

Antwort: Mehr als 170 Journalisten sind im Gefängnis, viele in der Türkei. Die meisten warten auf einen Prozess. In vielen Fällen argumentieren die betroffenen Regierungen mit der Sicherheitslage im Land. Aber nur weil jemand über die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK berichtet, heißt das nicht, dass der Journalist auch Mitglied der PKK ist. Das Argument der Sicherheit wird in vielen Fällen überstrapaziert und missbraucht, um kritische Stimmen mundtot zu machen.

Frage: Wie schätzen Sie die Lage des in der Türkei inhaftierten «Welt»-Journalisten Deniz Yücel ein?

Antwort: Ich bin sehr beunruhigt über die Situation von Deniz Yücel. Die Grundlage der Anklage ist völlig unbegründet. Ich stehe im Kontakt mit den Behörden und habe die Freilassungen gefordert. Ich will keine Journalisten als Geiseln für Verhandlungen zwischen Staaten sehen. Journalisten repräsentieren nicht ihr Heimatland.

Frage: Wie reagieren Sie auf Russlands Kritik, wonach die OSZE besonders oft östliche Länder ermahnt und den Westen unbehelligt lässt?

Antwort: Wir beobachten den Zustand der Pressefreiheit in allen 57 OSZE-Ländern. Und das mache ich auf eine unparteiliche Art und Weise. Aber ich muss intervenieren, wenn ein Land seine Verpflichtungen verletzt. Das mache ich, sooft es nötig ist. In Russland musste ich es schon mehrere Male machen, aber auch in Ländern, in denen Russland Bedenken wegen seiner Journalisten hatte. Probleme gibt es überall.