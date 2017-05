Berlin (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Zuschauer bei seinem ersten Auftritt beim Kirchentag in Berlin zumindest teilweise auf Deutsch begrüßt.

«Guten Tag, good to see all of you» (Guten Tag, gut, Sie alle zu sehen), sagte er am Donnerstag zum Auftakt einer Diskussionsrunde mit Kanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor. «Es ist für mich eine große Ehre, an diesem wunderbaren Ereignis teilzunehmen», betonte er.

«Was mich besonders begeistert, ist, so viele junge Leute hier zu sehen.» Er liebe Berlin, so Obama weiter und lobte Merkel. Sie sei ihm während seiner Präsidentschaft «eine der liebsten Partnerinnen» gewesen.