Von der Wissensgesellschaft über den Pisa-Schock zur Kompetenz-Steigerung ohne Wissen: Seit drei Jahrzehnten wird das Bildungssystem zerredet. Schlauere Schüler bringt es nicht hervor.

Berlin/Hamburg. Den Auftakt machte Roman Herzog (1934–2017) vor 30 Jahren, im April 1997: Damals hielt der beliebte Bundespräsident seine berühmte „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“-Rede im Berliner Hotel Adlon, in deren Mittelpunkt er das Bildungssystem stellte. „Bildung muss das Megathema unserer Gesellschaft werden. Wir brauchen einen neuen Aufbruch in der Bildungspolitik, um in der kommenden Wissensgesellschaft bestehen zu können“, ruckredete Herzog und skizzierte die Grundzüge eines neoliberalen Schulsystems: Acht Jahre Gymnasium sollten reichen, es gehe, so Herzog, in Zukunft noch weniger als bisher nur um die Vermittlung von Wissen. Stattdessen „müssen wir die Menschen lehren, mit diesem Wissen umzugehen“.

„Sonntags hört man noch, dass Deutschland keine Rohstoffe hat außer der Bildung des eigenen Nachwuchses, und am Montag erfährt man, dass 32 Kinder in den fünften Klassen sitzen.“

Peter Euler, Pädagogik-Professor

Nach Herzogs Ruckrede passierte erst einmal nicht viel. Doch dann kam der Pisa-Schock des Jahres 2001: Deutsche Schüler hatten im Jahr zuvor in Mathematik, Lesefähigkeit und Naturwissenschaften unterdurchschnittlich abgeschnitten, unter den 15-jährigen Testteilnehmern konnte jeder vierte nicht richtig lesen und schreiben – behauptete die Studie. Denn ganz im Sinne Roman Herzogs fragte die Studie nicht erlerntes Wissen ab, sondern erforschte die „Kompetenz“ der Schüler, Probleme zu lösen und Wissen anzuwenden. Damit schlug die Stunde der Kultusministerkonferenz, die einen Paradigmen-Wechsel von einer „Input“- zur „Output-Orientierung“ des Schulsystems einleitete.

An der Humboldt-Universität Berlin wurden nationale „Bildungsstandards“, Vergleichsarbeiten eingeführt, das Zentral-Abitur angeschoben. Kritiker wie Peter Euler, Professor für Allgemeine Pädagogik an der TU Darmstadt, bemängelten bald ein „Bildungsgerede im Bildungsnotstand“. Das Bildungsgerede stehe zunächst einmal im handfesten Widerspruch zur wahrnehmbaren Institutionsqualität: „Sie kennen das: Sonntags hört man noch, dass Deutschland keine Rohstoffe hat außer der Bildung des eigenen Nachwuchses, und am Montag erfährt man, dass 32 Kinder in den fünften Klassen sitzen.“

Die Aufmerksamkeit gilt nicht den zu vermittelnden Inhalten

Wörter wie „Standards“, „Kompetenzen“, „Evaluationen“ seien die Vokabeln einer neuen Bildungsphraseologie. „Bildung soll durch Lernen ersetzt werden, gründliches Verstehen durch Bescheidwissen, Mündigkeit durch Gewitztheit, Kritik durch Cleverness, Tiefsinn durch Inszenierungskompetenz. Beleg für diese Umsteuerung ist die seit Jahren grassierende Methodenseuche und jünger der Präsentationswahn. Die Mittel siegen über die Zwecke, weil diese quasi naturhaft durch die Gewinnwirtschaft festzustehen scheinen. In einer von primitiven Bildbotschaften bestimmten, tendenziell analphabetischen Welt ist diese ein Zeugnis von moralischer Verzweiflung und/oder schon weit gediehener intellektueller Armut“, schimpfte Euler in einer Vorlesung.

Seit 2004 wurden alle Kerncurricula (also die Lehrpläne) in Deutschland auf „Kompetenzorientierung“ umgestellt, alle Aufmerksamkeit gilt seitdem dem angestrebten „Können“ der Schüler, nicht den im Unterricht zu behandelnden und zu vermittelnden Inhalten. In der Praxis bedeutet das: Wissen wird bei Wikipedia nachgeguckt, im Unterricht und in Klassenarbeiten werden „Operatoren“ angewandt. „Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. In der Regel sind sie den einzelnen Anforderungsbereichen zugeordnet“, erläutert zum Beispiel der Lehrerfortbildungsserver Baden-Württemberg.

Trotz bester Schulabschlüsse fehlen oft die Grundkompetenzen

Zu den Basis-Operatoren gehören zum Beispiel die Verben „nennen“ und „herausarbeiten“. Angewandt bedeutet nennen: „Entweder Informationen aus vorgegebenem Material entnehmen oder Kenntnisse ohne Materialvorgabe anführen.“ Und herausarbeiten: „Informationen und Sachverhalte unter bestimmten Gesichtspunkten aus vorgegebenem Material entnehmen, wiedergeben und/oder gegebenenfalls berechnen.“ Erledigt der Schüler beides, gibt es Punkte. Mit einfachen „Operatoren“ sollen Schüler Reproduktionsleistungen erbringen, dann Reorganisations- und Transferleistungen erbringen (Inhalte bearbeiten und ordnen) und schließlich zu Reflexion und Problemlösung in der Lage sein, also Beurteilungen und Handlungsoptionen erarbeiten können.

Das klingt schwer fortschrittlich. Professor Hans-Peter Klein, Lehrstuhl für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt, wies anhand der berühmten „Streifenhörnchen“-Aufgabe aus dem NRW-Zentralabitur von 2009 im Bereich Biologie nach, dass selbst Neuntklässler heute Abituraufgaben lösen können, ohne jemals den dafür vorgesehenen Unterricht genossen zu haben: Die Schüler sollten den Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Eicheln, der Population von Streifenhörnchen und einem Parasiten erklären. Dazu bekamen sie einen Text und eine Grafik, in denen alle Antworten enthalten waren. Die Aufgabe war, die Operatoren richtig anzuwenden.

Klein hat die aberwitzige Geschichte aus dem Bildungssystem im vergangenen Herbst noch einmal in Buchform gepresst („Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen: Das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel“, zu Klampen-Verlag, 328 Seiten, 22 Euro). „Wenn nur noch ,Kompetenzen’, keine auf selbstständigem Denken basierenden Erkenntnisse eingefordert werden, können schulische Leistungen zwar scheinbar exponentiell steigen, aber um den Preis, dass die Schüler nur noch für ihr späteres Berufsleben zugerichtet werden“, heißt es im Buch. Die Wahrheit ist: Nicht einmal das funktioniert. Wie die Studie „Studierfähigkeit und Ausbildungsfähigkeit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU im vergangenen Jahr belegte, steigt trotz bester Schulabschlüsse die Anzahl der Abiturienten, „die gleich zu Beginn einer Berufsqualifikation in Unternehmen oder Hörsälen mit fehlenden Grundlagenkompetenzen hinsichtlich Sprache und Mathematik zu kämpfen haben“, heißt es dort.

Betriebe bügeln Defizite mit Nachhilfe im Unternehmen aus

So gaben in einer Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages mehr als ein Drittel der Betriebe an, auf die Defizite der Schulabgänger mit einem eigenen „Angebot von Nachhilfe im Unternehmen“ zu reagieren. Insgesamt hätten sich inzwischen drei Viertel aller Ausbilder auf schlechtere Schulabgänger eingestellt. Rund ein Viertel aller Auszubildenden löse seinen Ausbildungsvertrag vorzeitig auf, in manchen Studiengängen seien Abbruchquoten von bis zu 40 Prozent zu verzeichnen. Die Universitäten seien „zunehmend mit Studienanfängern konfrontiert, die ihre Begabungen offenbar auf ganz anderen Feldern als in der Wissenschaft haben, denen der klassische, Humboldtsche Bildungsbegriff genauso fremd ist wie eine employability als Ausbildungsziel der Bologna-Reform und die sich irgendwann dann auch selber fragen, was sie an der Universität eigentlich sollen.“

Tatsächlich werde den Abiturienten mit der Übergabe des Abiturzeugnisses die Hochschulreife und eine allgemeine Studierfähigkeit lediglich suggeriert. An sich sei es nicht verkehrt, wenn der Unterricht den Schüler in die Lage versetze, seine fachlichen Kenntnisse auf unterschiedliche Lebenssituationen anzuwenden und daraus Selbstbewusstsein zu entwickeln: „Kommt dabei aber die fachliche Bildung zu kurz, dann bricht das ganze Konzept zusammen und die Schüler flüchten sich in die Geschwätzigkeit.“

Aufschrei der Professoren für mehr Basis-Inhalte

„Nun könnte man sich natürlich fragen, warum ein Germanist etwas von Mathematik verstehen oder ein Elektroingenieur das Feuilleton der ‚Zeit’ mit Gewinn lesen sollte, prekär wird es aber dann, wenn der Lehramtsstudent für das Fach ‚Deutsch’ die Sprache seines künftigen Unterrichtsfaches nicht sicher beherrscht oder der Elektroingenieur sich bei der Berechnung der Größe der Brandschutzanlage wegen ungenügender mathematischer Kenntnisse vertut. Genau in diese Richtung gehen die Beobachtungen und Befürchtungen vieler Professoren und Professorinnen.“

Der Aufschrei der 130 Mathematikprofessoren und -Lehrer ist lediglich der jüngste Hilferuf, die Schulzeit des Gymnasiums – sei es nun G8 oder G9 – wieder mit Basis-Inhalten statt mit Methoden-Kompetenz zu füllen. Grundsätzlich lag Roman Herzog 1997 mit seiner „Ruckrede“ nicht falsch. Nur hätte die Bildungspolitik neben Herzog besser auch auf damalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth (CDU) gehört. Die sagte im gleichen Jahr: „Wir manövrieren uns in eine Einbahnstraße. Wir reden über die Wissensgesellschaft, nicht über die Bildungsgesellschaft. Das sind zwei verschiedene Dinge.“