Istanbul. Nach ihrer Ausweisung aus den Niederlanden hat die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya die Behandlung durch die niederländischen Behörden als „hässlich“ und „unmenschlich“ verurteilt. „Wir waren einer unhöflichen und groben Behandlung ausgesetzt“, sagte Kaya bei ihrer Rückkehr nach Istanbul am Sonntag vor Journalisten am Flughafen. „Eine weibliche Ministerin so zu behandeln, ist sehr hässlich“, sagte sie.

„Als Ministerin mit einem Diplomatenpass brauche ich keine Erlaubnis, um mich mit unseren Bürgern in unserem Konsulat zu treffen, welches als türkisches Gebiet angesehen wird“, sagte Kaya weiter. „Wir wurden 30 Meter vor dem Konsulatsgebäude gestoppt und nicht hineingelassen.“ Der Konsul habe das Gebäude nicht für ein Treffen mit ihr verlassen dürfen.

„Wir wurden über Stunden festgehalten“, beklagte die Ministerin. Das Vorgehen der niederländischen Behörden sei „unmenschlich und unmoralisch“ gewesen. „Wir hatten eine bittere Nacht in Holland.“ Kaya war nach ihrer Ausweisung in der Nacht von der niederländischen Polizei zurück an die deutsche Grenze eskortiert worden. Von Deutschland aus flog sie umgehend zurück nach Istanbul. Am dortigen Flughafen wurde sie am Sonntag von einer Menschenmenge empfangen, die türkische Flaggen schwenkte.

Die Ministerin war am Samstagabend mit dem Auto von Düsseldorf aus in die niederländische Hafenstadt Rotterdam gereist, nachdem dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis für einen Wahlkampfauftritt dort verweigert worden war. Die Polizei stoppte Kaya jedoch vor dem Konsulat in Rotterdam und verhinderte, dass sie vor dort versammelten Demonstranten auftrat. Anschließend wurde sie des Landes verwiesen. Kayas Besuch war bereits zuvor wiederholt als unerwünscht bezeichnet worden.

Am niederländischen Konsulat in Istanbul holten Demonstranten am Sonntag kurzzeitig die niederländische Flagge herunter und ersetzten diese durch eine türkische, wie AFP-Journalisten berichteten. jep/lan/AFP