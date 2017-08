Das Kommando Spezialkräfte ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr , die 1996 vor allem für die Befreiung und Evakuierung deutscher Geiseln in Krisengebieten gegründet wurde und stets geheim operiert. Sie war in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan und auf dem Balkan im Einsatz.

Zweifelhafte, zuweilen ekelerregende Rituale bei der Bundeswehr sorgen bei der Bundeswehr seit Jahren immer wieder für Aufregung. Zudem läuft eine Debatte darüber, wie die Bundeswehr mit dem Erbe der Wehrmacht der Nazi-Zeit umgeht. Auslöser war eine Affäre um rechtsextreme Umtriebe bei der Bundeswehr im Frühjahr.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen leitete an der Führungsakademie in Hamburg einen Diskussionsprozess zu einem neuen Traditionserlass ein. «Es kann kein Relativieren gehen, was den Kulturbruch des Nazi-Regimes und das unermessliche Leid anbelangt, das es mit dem Zweiten Weltkrieg und der Shoa (Holocaust) in Europa und weit darüber hinaus gebracht hat», sagte die CDU-Politikerin in ihrer Rede. «Die Wehrmacht als Institution kann nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sein.»

Zu dem Bericht über das KSK äußerte sich von der Leyen nicht. Der Linken-Verteidigungspolitiker Alexander Neu attestierte der Bundeswehr ein «Identitäts- und kulturelles Problem». «Die anvisierte Überarbeitung des Traditionserlasses muss konsequent und ohne falsche Rücksichtnahme und rückwärtsgewandten Befindlichkeiten der Truppe stattfinden. Hierzu gehört auch die endgültige Umbenennung von Kasernen mit NS- und Wehrmachtsnamen», forderte er. «Die Führungsstärke oder Führungsschwäche von Frau von der Leyen wird sich an der Qualität dieser Maßnahmen beweisen.»