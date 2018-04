Wiesbaden (dpa) - Die SPD hat Andrea Nahles mit einem schwachen Ergebnis von nur 66,3 Prozent zur ersten Parteichefin gewählt - und ihr damit wenig Rückhalt für die geplante Erneuerung gegeben.

Ein Sonderparteitag wählte die 47-Jährige in Wiesbaden zur ersten Vorsitzenden in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte der Sozialdemokraten - allerdings mit einem schweren Dämpfer. Nahles' wenig prominente Gegenkandidatin, Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, erhielt mit 27,6 Prozent ein überraschend starkes Ergebnis. Das zeigt einmal mehr die Zerrissenheit der Partei nach dem von Nahles mit forcierten Gang in eine weitere große Koalition.

Durch ihre mitunter polarisierende, den Konflikt nicht scheuende Art ist Nahles seit jeher kein Parteiliebling. Mit mauen Wahlergebnissen kennt sie sich aus. Ein derart schlechtes Resultat hat sie bislang aber noch nie eingefahren - und dies ausgerechnet zu einer Zeit, in der sie gefordert ist wie kein Parteichef vor ihr.

Die SPD war bei der Bundestagswahl 2017 unter ihrem damaligen Parteichef Martin Schulz auf ein Tief von 20,5 Prozent der Stimmen gesackt. Die harten Debatten über eine Beteiligung an einer weiteren großen Koalition haben eine tiefe Spaltung der Partei offenbart.

Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der GroKo. Sie selbst ist bewusst nicht in die Regierung gegangen, um an der Spitze von Partei und Fraktion das Profil der SPD zu schärfen. «Man kann eine Partei in der Regierung erneuern», sagte sie in Wiesbaden, «diesen Beweis will ich ab morgen antreten.» Die SPD müsse sich neu aufstellen und gute Politik für die Menschen machen. Gemeinsam seien die Sozialdemokraten stark. «Wir packen das. Das ist mein Versprechen.»

In ihrer Bewerbungsrede schlug Nahles zum Teil sehr persönliche Töne an. « Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in unserer Familie. Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen. Land. Muss ich noch mehr sagen.» Die erste Wahl einer Frau an die SPD-Spitze würdigte Nahles als historisch. «Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt.» Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen.

Mit Blick auf Russland forderte Nahles eine stärkere diplomatische Offensive. In der Partei gibt es leisen Unmut über die zunächst sehr harschen Töne gegen Russland vom neuen Außenminister Heiko Maas (SPD). Mit Blick auf europakritische Töne aus der Union kündigte Nahles eine Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Europa-Reformprogramms «Buchstabe für Buchstabe» an.