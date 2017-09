Abensberg (dpa) - Martin Schulz ist nicht zu beneiden. Seit Monaten kämpft der SPD-Mann aus Würselen für sein Ziel: Kanzler werden und die Amtszeit von CDU-Chefin Angela Merkel nach zwölf Jahren beenden.

Doch trotz aller Anstrengungen kann er bislang aus seinen vielen Terminen keinen Profit schlagen. Was am Sonntagabend dank des TV-Duells der Spitzenkandidaten in Millionen deutschen Wohnzimmern sichtbar wird, zeigt sich tags drauf auch auf dem Gillamoos-Volksfest in Niederbayern. Denn nur wenige Meter vom SPD-Zelt entfernt stiehlt Schulz ausgerechnet ein einst gefallener CSU-Star ein wenig die Show, dem trotz des politischen Scheiterns derzeit die Herzen in Bayern zufliegen wie kaum einem anderen: der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.

«A bissl gemein ist's scho», sagt ein Zuhörer im bis auf den letzten Platz gefüllten CSU-Zelt augenzwinkernd. Doch letztlich habe es «KT» ja auch verdient, denn er sei ja eh der Allerbeste. Keine Frage, die Menschen im Freistaat scheinen dem 2011 zurückgetretenen Minister die Plagiatsaffäre um die teilweise abgeschriebene Doktorarbeit verziehen zu haben, wollen davon auch nichts mehr hören. Stattdessen werden Rufe nach der Rückkehr des einstigen CSU-Überfliegers immer lauter.

Guttenberg selbst genießt die Situation sichtlich. In seinen Reden vermeidet er konkrete Aussagen zu seinen eigenen Karriereplänen. Wenn er überhaupt einmal auf das Thema zu sprechen kommt, gibt er sich demütig, spricht voller Pathos von seiner Heimat, ihrem Duft, der Qualität des Bieres und dem Blick aus der Ferne: «Und irgendwann und immer wieder bin ich gerne zurück in diesem Land, in meiner Heimat.» Dafür erntet er minutenlangen Applaus und einen Jubel, der ihm selbst schon vor dem ersten Wort an diesem Tag unheimlich ist: «Der Empfang ist für mich überwältigend, ich glaube auch nicht, dass ich ihn verdient habe, aber schön ist es trotzdem.»

Mit seiner außenpolitischen Rede trifft Guttenberg aber nicht den Ton der Zuschauer, seine Sätze sind zu lang, zu kompliziert, seine Themen mit einem drohenden Krieg in Nordkorea und anderen Krisen rund um den Erdball zu bedrückend. Die Menschen im Zelt lauschen ihm trotzdem mehr als 80 Minuten lang. Und als «KT» anschließend das Zelt wieder verlässt, ist ihr Moment gekommen: An den Gängen drängen sich Groß und Klein zum Jubelspalier und machen mit ihren Telefonen lang herbeigesehnte Fotos.