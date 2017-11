Ministerpräsident Weil: Große Koalition in Niedersachsen steht

Hannover (dpa) - Die große Koalition in Niedersachsen ist perfekt. «Wir sind durch, wir machen jetzt nur noch abschließende Korrekturarbeiten», sagte Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil am Donnerstag in Hannover. Damit sei klar, dass Niedersachsen jetzt eine neue Regierung aus SPD und CDU bekomme.