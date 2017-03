Merkels Reise nach Washington wegen schlechten Wetters abgesagt

Berlin (dpa) - Die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington ist unmittelbar vor dem Abflug abgesagt worden. Als Grund nannte die Kanzlerin am Montagabend das schlechte Wetter in den USA.