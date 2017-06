Berlin (dpa) - Mit unterschiedlichen Vorstellungen zur Renten- und Steuerpolitik ziehen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) in den Bundestagswahlkampf. Das von Schulz präsentierte SPD-Steuerkonzept stieß bei Wirtschaftsvertretern und anderen Parteien allerdings bereits auf Kritik.

Die FDP forderte die Union auf, angesichts der SPD-Vorlage ebenfalls konkreter zu werden. Beim «Tag der deutschen Industrie» in Berlin erteilte Merkel einer großen Rentenreform eine Absage: «Es gibt aus unserer Sicht bis 2030 keine Notwendigkeit, das Rentensystem jetzt wieder zu verändern.» Zugleich bekräftigte die CDU-Chefin die Unions-Pläne zur kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Dies will aber auch die SPD, zunächst für untere und mittlere Einkommen und dann nach einem kurzen Übergangszeitraum für alle.

Nähere Angaben machte Merkel nicht. Schulz warf ihr anschließend vor, keine Lösungen für die Zukunftsthemen zu haben. Das nach SPD-Aussage durchgerechnete Renten- und Steuerkonzept für ihr Wahlprogramm soll am Wochenende auf einem Bundesparteitag beschlossen werden. CDU und CSU wollen ihr Programm für die Bundestagswahl im Juli beschließen - nicht auf einem Parteitag, sondern nur auf Ebene der Parteispitzen.

Beim Industrietag sagte Merkel: «Wir wollen den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen - und zwar für alle.» Die CDU will den Zuschlag von 5,5 Prozent in elf Schritten bis 2030 abbauen, die CSU pocht auf einen schnelleren Abbau. Auch deshalb betonte Merkel, sie rede als CDU-Vorsitzende: «Wir wollen Tarifentlastungen.» Bisher hat die CDU Steuerentlastungen von jährlich 15 Milliarden Euro nach 2017 in Aussicht gestellt. Teils wird in der Union mehr gefordert.

Schulz kritisierte die von der Union geplanten Steuersenkungen. Ein modernes Deutschland brauche «keine Versprechen, die unseriös sind». Auch die SPD peilt Entlastungen von jährlich mindestens 15 Milliarden an - vor allem ab 2020. Zugleich soll es für Geringverdiener Entlastungen bei den Sozialabgaben geben. Zur Finanzierung will die SPD unter anderem höhere Einkommen und sehr große Erbschaften stärker belasten. Merkel konterte: «Wir wollen auch an der Erbschaftsteuer jetzt erst einmal nicht rühren.» Eine neue Vermögensteuer, wie sie linke Politiker immer wieder fordern, sei das absolut falsche Signal.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte am Dienstag, es sei bekannt, dass die Union Anfang Juli ihr Regierungsprogramm vorstelle. Bemerkenswert am SPD-Steuerkonzept sei, «dass eine steuerliche Entlastung von unteren und mittleren Einkommen stattfinden soll in der Größenordnung von 15 Milliarden Euro». Dies sei in puncto Größenordnung und Zielgruppe der Entlasteten wortgleich mit dem, was er und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) selbst schon vor Wochen gesagt hätten. Kauder: «Nichts Neues, nichts Überraschendes.»