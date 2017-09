Binz (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die SPD aufgefordert, sich vor der Bundestagswahl von einem möglichen Regierungsbündnis mit der Linken zu distanzieren: «Wir leben in unruhigen Zeiten. Und Experimente können wir uns im Augenblick nicht erlauben».

«Die SPD, die kann man fragen, wann man will und wen man will. Man bekommt auf eine Frage keine Antwort. Macht Ihr Rot-Rot-Grün, wenn es reicht, oder nicht?», sagte Merkel am Samstag während eines Wahlkampfauftrittes in Binz auf der Insel Rügen. Deutschland brauche für die nächsten Jahre Stabilität und Sicherheit. «Ich finde es schon für den weiteren Weg von Deutschland wichtig, dass man das weiß, was die Sozialdemokratie macht.»

Merkels Auftritt auf dem Kurplatz in Binz war von vereinzelten Pfiffen begleitet worden. Die CDU sprach von 5000 Zuhörern, die die Rede auf dem Kurplatz und vor einer Videoleinwand auf einem benachbarten Platz verfolgten.