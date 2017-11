Bonn/Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Klimawandel als «Schicksalsfrage» für die Menschheit bezeichnet. Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen könnten die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden, sagte Merkel heute in einer Rede bei der Weltklimakonferenz in Bonn.

Deshalb bedürfe es unbedingt zusätzlicher Anstrengungen. «Ich will ganz offen sprechen», sagte Merkel, «das ist auch in Deutschland nicht einfach». Sie verspreche aber: «Wir in Deutschland werden uns mühen.»

Merkel hat die Bedeutung der Kohlestrom-Reduktion für den Klimaschutz in Deutschland betont. Kohle und insbesondere die Braunkohle müsse einen «wesentlichen Beitrag» zur Erfüllung der Klimaziele leisten. «Aber wie genau das ist, das werden wir in den nächsten Tagen miteinander ganz präzise diskutieren müssen.» Das Thema gehört zu den am heftigsten umstrittenen bei den Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin.

Die mittel- und langfristige Strategie des deutschen Klimaschutzplans 2050 mit «konkreten Maßnahmen» auszufüllen, sei der nächste Schritt, sagte die Kanzlerin. «Und ich will hier ganz offen sprechen: Das ist auch in Deutschland nicht einfach.» Das deutsche Klimaziel für 2020 sei «ein ehrgeiziges Ziel», zu dem noch «ein ganzes Stück» fehle. Bis 2020 will Deutschland 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990.

In den Sondierungen gehe es einerseits um die Erfüllung dessen, was man sich vorgenommen habe. «Da geht es aber auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze», betonte Merkel, sowie um die Bezahlbarkeit von Energie. Darüber gebe es «erhebliche Konflikte» in der Gesellschaft. «Und die müssen wir lösen, vernünftig lösen, verlässlich lösen.»

Die Umweltverbände Greenpeace, WWF, Oxfam und Nabu zeigten sich enttäuscht von Merkels Rede. «Angela Merkel hat sich heute vor der einzigen Antwort gedrückt, die sie in Bonn geben musste: Bis wann steigt Deutschland aus der Kohle aus?», kritisierte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seiner Rede Europa aufgefordert, eine von den USA aufgerissene Lücke bei der Finanzierung von Klimaforschung auszufüllen. Der wichtige Weltklimarat IPCC sei aktuell bedroht, da die Vereinigten Staaten entschieden hätten, nicht mehr für seine Finanzierung zu garantieren, sagte Macron. «Daher schlage ich vor, dass Europa Amerika ersetzt.» Frankreich werde dieser Herausforderung begegnen.

Bei der Weltklimakonferenz zeichnen sich unterdessen die Umrisse eines Regelwerks für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ab. Nach eineinhalb Wochen des Verhandelns lägen erste Textentwürfe vor, verlautete es heute aus Delegationskreisen. Damit habe die Konferenz ein wichtiges Etappenziel erreicht.