Laut AOK-Report wollen sich Arbeitnehmer wohlfühlen – dann sind sie seltener krank.

Berlin. Wenn man in seinem Beruf einen Sinn sieht, fehlt man seltener. Und wenn Wunsch und Wirklichkeit im Arbeitsleben harmonieren, hat man weniger körperliche und psychische Beschwerden wie Rücken- und Gelenkschmerzen oder Erschöpfung. Das belegt der aktuelle „Fehlzeiten-Report“ der AOK-Gesundheitskasse, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Dazu Fragen und Antworten:

Was sagt die Krankheitsstatistik der Beschäftigten für 2017?

Bezogen auf die 13,2 Millionen bei der AOK versicherten Arbeitnehmer ist der Krankenstand im vergangenen Jahr mit 5,3 Prozent stabil geblieben. Damit fehlte jedes erwerbstätige Mitglied im Schnitt 19,4 Tage wegen einer ärztlichen Krankschreibung. Am häufigsten aufgrund von Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenproblemen. An dritter Stelle folgten psychische Probleme.

Wirkt sich die Zufriedenheit auf die Fehlzeiten aus?

Fehlzeiten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit.

Im Rahmen des Reports befragte das Wissenschaftliche Institut der AOK über 2000 Erwerbstätige, ob sie ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden. Ergebnis: Arbeitnehmer, die dies bejahten, fehlten im vergangenen Jahr nur 9,4 Tage krankheitsbedingt, die anderen 19,6 Tage.

Wie wirkt sich der Spaß im Beruf auf konkrete Beschwerden aus?

Positiv. Empfinden Beschäftigte ihre Arbeit als sinnig, werden alle Beschwerden seltener genannt (Rücken- und Gelenkschmerzen 34 Prozent; Erschöpfung 33,2 Prozent). Ist dies nicht der Fall, berichten 54,1 Prozent über Rücken- und Gelenkschmerzen und 56,5 Prozent über Erschöpfung.

Worauf legen Arbeitnehmer besonders Wert?

98,4 Prozent gaben an, ihnen sei wichtig, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen (97,9 Prozent), ein gutes Betriebsklima (96,8 Prozent), die Loyalität des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern (96,8 Prozent) sowie ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten (92,4 Prozent) sind bedeutsam. Allerdings fanden nur 69,3 Prozent der Befragten, dass sich ihr Arbeitgeber ihnen gegenüber loyal verhalte.

Wie zeigt sich ein schlechtes Betriebsklima?

Das Verhalten von Führungskräften wirke sich „auf das Betriebsklima, das Wohlbefinden und damit auch auf die Fehlzeiten im Unternehmen“ aus, so der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch. Vor allem in Branchen mit gravierendem Fachkräftemangel wie etwa der Pflege könne dies zum Problem werden. Laut dem Report hat insbesondere die Anerkennung für die geleistete Arbeit wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Beschäftigten.

