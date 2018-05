Getarnt als amerikanische Touristin, verschaffte sich Maria Leitner Zutritt zum verbotenen Düsseldorfer „Heine-Zimmer“.

Düsseldorf. Düsseldorf hat heute nur einen „großen“ Sohn: Schlageter. Zu seinem Ruhme brennen ewige Feuer. Für ihn werden Denkmäler errichtet. In der Königsallee liegt zwischen Musikcafés sein Ehrenmal. In der Landes- und Stadtbibliothek am Friedrichsplatz verkündet eine große Tafel: „Schlageter-Museum“.

Ich frage den Portier: „Wo ist, bitte, das Heine-Zimmer?“ Er sieht mich verständnislos an. Dann ruft er einen älteren Mann. Der gibt mir düster Auskunft: „Das Heine-Zimmer ist vorläufig für immer geschlossen.“

Maria Leitner in einer Aufnahme von 1931.

Ich gebe mich aber damit noch nicht zufrieden und gehe in die Kartothekräume der Bibliothek. „Könnte ich, bitte, das Heine-Zimmer sehen?“

Alle Anwesenden, Frauen und Männer, es sind die Angestellten der Bibliothek, halten in ihrer Arbeit inne und blicken mich verwundert an. Einer knurrt: „Wissen Sie denn nicht, dass das Heine-Zimmer geschlossen ist? Von wo kommen Sie denn her?“

Alle starren mich an, als wäre ich ein Wundertier

„Aus Amerika“, sage ich, „und ich bin in Düsseldorf nur ausgestiegen, um das Heine-Zimmer zu sehen.“

Alle starren mich an, als wäre ich ein Wundertier: Die kommt also aus Amerika und ahnt nichts davon, wie es in Deutschland zugeht! Aber gab es nicht auch Leute im Krieg, die nichts von ihm wussten?

Ich blickte heiter und unbefangen vor mich hin. Die Angestellten stecken die Köpfe zusammen, flüstern, beratschlagen. Dann kommt ein hagerer Mann auf mich zu: „Warten Sie!“

Ich setze mich und warte. Der Hagere ist aus dem Zimmer gegangen, wahrscheinlich muss er mit der Direktion beraten. Nach einer Weile kehrt er zurück und sagt nur: „Kommen Sie.“

Stumm geht er mit dem Schlüssel voran, durch dunkle Gänge, durch Korridore, in denen die Kartotheken aufbewahrt sind. Nein, das Heine-Zimmer ist nicht erst jetzt in einen Hinterraum verbannt worden: Es war auch in den Zeiten der Republik ein halbverborgenes Zimmer, dessen man sich ein wenig schämte.

Der Schlüssel knarrt heiser im Schloss. Die Tür geht schwer, wie von Staub verklebt. Staub liegt auch dicht über den Kästen, die an den Wänden entlanglaufen. Die Wände sind kahl.

Er nimmt behutsam einige Bände aus ihrem Gefängnis

Der Hagere beginnt die Schränke zu öffnen. Er nimmt behutsam einige Bände aus ihrem Gefängnis. Eine Staubschicht liegt auf den abgescheuerten Ledereinbänden, deren Rücken den Namen des Dichters mit goldenen Schnörkeln zeigen.