Hannelore Krafts Wahlkampf-Stratege nennt fünf Gründe, warum die Wiederwahl scheiterte. Die wahrscheinlichste Erklärung ist simpler.

Düsseldorf. Am Ende des Wahlabends klingelte bei Frank Stauss das Telefon. Am anderen Ende: Die Ministerpräsidentin, die gerade die schlimmste politische Niederlage ihres Lebens eingeräumt hatte und als Vorsitzende der NRW-SPD sowie als Vize-Vorsitzende der Bundespartei vor laufender Kamera zurückgetreten war.

Kraft rief Frank Stauss an, um den SPD-Promiwahlkämpfer zu trösten

Hannelore Kraft rief an, um dem Team Trost zu spenden. „Es fehlten mir die Worte, was selten genug vorkommt“, so der legendäre SPD-Wahlkämpfer (3 x Kraft und Wowereit, 2 x Beck und Scholz, je 1 x Schröder, Steinmeier und Dreyer) in seinem lesenswerten Blogbeitrag „Auffe Achterbahn“ mit fünf Beobachtungen im Wahljahr 2017 (siehe: frank-stauss.de).

Erstens sei NRW ein „Battleground-State“, ein politisches Schlachtfeld seit 20 Jahren. Stauss These: NRW sei weder „Stammland“ noch „Herzkammer“ der SPD, diese Vorstellung gehöre endgültig in die Geschichtsbücher: „NRW wählte in den 70 Jahren Bundesrepublik die ersten 20 Jahre CDU, dann 30 Jahre SPD und nun schon 20 Jahre wechselhaft.“

Zweitens hätten die CDU-Gewinner 2017 von den CDU-Verlierern 2016 gelernt: „Wer nach rechts rückt, verliert.“ Drittens erklärten sich die großen Schwankungen der Stimmung zum Ende des Wahlkampfs hin (wie auch im Saarland und in Schleswig-Holstein) so: „Das Grundgefühl – so muss man es wohl zusammenfassen – lautete: Irgendwie läuft das hier nicht wirklich gut. Probieren wir es mal mit dem netten Onkel, viel kaputtmachen wird er nicht.“

Kraft setzte auf Wohlfühl-Kampf, Laschet antwortete „Uns reicht’s“

Zum Bundestrend behauptet Stauss viertens, die „Neuordnung der SPD-Parteispitze“ habe „wenn überhaupt, dann nur geringe Auswirkungen auf die drei Landtagswahlen 2017“ gehabt, weil die Leute sich auf ihr Bundesland konzentrierten. Was uns das fünftens für die Bundestagswahl sage? Nichts sei sicher! Und: „Man darf sich einfach nie zu sicher fühlen.“

Das ist eine schöne Geschichte, wie Frank Stauss immer schöne Geschichten erzählt. Zutreffender erscheint die Analyse, die die „Berliner Morgenpost“ drei Tage vor der Wahl veröffentlichte und einen Machtwechsel am Rhein witterte: „Hannelore Kraft setzt in Nordrhein-Westfalen ebenso wie Albig in Schleswig-Holstein voll auf einen Wohlfühl-Wahlkampf. ,NRWir’ sind die Plakate betitelt. Sie zeigen kletternde Kinder, glückliche Rentner, grüne Wiesen oder eine Schreibtischkraft mit Mops auf dem Schoß und Förderturm im Fensterausblick.