Dabei geht es um folgendes: In einem laufenden Mietvertrag ist der Mieter vor zu starken Mieterhöhungen in zweifacher Weise geschützt. Zum einen dadurch, dass die Miete nur bis zur ortsüblichen Miete erhöht werden darf. Was ortsüblich ist, wird dabei meist anhand von Mietspiegeln festgestellt. Außerdem gilt eine sogenannte Kappungsgrenze. Das heißt: Die Miete darf innerhalb von drei Jahren nur um maximal 20 Prozent steigen.

„Die Mietpreisbremse hat in Nordrhein-Westfalen ihren Zweck nicht erfüllt. Sie hat nicht die Mieten gebremst, sondern private Investitionen in den Wohnungsbau. Um das Angebot auf dem Wohnungsmarkt zu vergrößern und für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, wollen wir private Investitionen wieder attraktiver machen. Dazu werden wir die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungs-Verordnung aufheben. Das Bundesrecht enthält bereits einen weitreichenden Mieterschutz. Darüber hinaus gehende landeseigene Regelungen sind daher nicht erforderlich. Die Kündigungssperrfrist-Verordnung, die Zweckentfremdungs-Verordnung, die Umwandlungs-Verordnung werden wir aufheben, das Wohnungsaufsichts-Gesetz überprüfen.“

Das gilt aber nur da – und hier kommt die Landespolitik in Spiel –, wo die Landesregierung einen „angespannten Wohnungsmarkt“ festgestellt hat. Die abgewählte rot-grüne Landesregierung hatte eben dies in der Mietpreisbegrenzungs-Verordnung für 22 Kommunen bestimmt. Darunter sind Düsseldorf, Erkrath, Meerbusch, Monheim, Neuss, Ratingen, Aachen, Bonn, Leverkusen, Münster und Bielefeld. Diese Mietpreisbegrenzung will Schwarz-Gelb nun also ebenso aufheben wie die

Bislang sind es nur ein paar knappe Sätze und noch keine konkreten Gesetzesvorhaben, die die Oppositionsparteien im Düsseldorfer Landtag in der morgigen Debatte ins Visier nehmen wollen. Doch wenn Schwarz-Gelb seine Pläne wahr macht, werden diverse Schutzvorschriften fallen. Das steckt im Einzelnen hinter den Regelungen, die aufgehoben beziehungsweise in Frage gestellt werden sollen:

Schwarz-Gelb will in NRW die Rechte von Mietern einschränken. SPD, Grüne und Mieterschutzbund laufen Sturm.

Diese schützt den Mieter so: Wird eine vermietete Wohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt und danach verkauft, so gilt eine Frist von drei Jahren: vorher darf der Käufer, also der neue Vermieter, dem Mieter nicht wegen Eigenbedarfs oder aus Gründen der wirtschaftlichen Verwertung kündigen. Auch hier kann die jeweilige Landesregierung die bundesgesetzliche Regelung zu Gunsten der Mieter verschärfen. Das heißt: die Kündigungssperrfrist verlängern. Eben das ist in NRW mit Blick auf 37 Kommunen geschehen. In Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster ist die Sperrfrist auf acht Jahre, in weiteren 33 Kommunen auf fünf Jahre verlängert worden. Unter anderem in Langenfeld, Mettmann, Monheim, Ratingen und Aachen.

Ebenso fallen soll nach den schwarz-gelben Plänen die

Umwandlungs-Verordnung

Mit dieser hatte der frühere Bauminister Michael Groschek (SPD) seit 2015 den Städten und Gemeinden die Möglichkeit an die Hand gegeben, die Umwandlung von noch günstigen Mietwohnungen in zumeist teurere Eigentumswohnung zu verbieten. Schließlich ist geplant: das Aus für die

Zweckentfremdungs-Verordnung

Hiernach können Kommunen in NRW Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf festlegen. Ist das der Fall, dann darf Wohnraum nur mit behördlicher Genehmigung in Büro- oder Gewerberaum umgewandelt werden. Entsprechende Satzungen haben Bonn, Dortmund, Köln und Münster erlassen.

Während all diese mieterschützenden Regelungen von Schwarz-Gelb ganz kassiert werden sollen, heißt es hinsichtlich eines weiteren Regelungsbereichs im Koalitionsvertrag noch etwas diffus, man wolle das Gesetz überprüfen. Es geht um das

Wohnungsaufsichts-Gesetz

Danach haben Behörden die Möglichkeit, bei Missständen einzugreifen, die durch Verwahrlosung, Vernachlässigung oder Überbelegung von Wohnraum entstehen. Bei unzumutbaren Wohnverhältnissen haben die Mieter danach neben dem Weg, sich gegen ihren Mieter zu wehren, auch die Möglichkeit, sich an die Kommune zu wenden. Diese steht ihnen dann zur Seite, ihre Rechte durchzusetzen. Im Extremfall ordnet das Amt die Unbewohnbarkeit der Wohnung an.

Reaktionen

Der Deutsche Mieterbund NRW geht hart mit den geplanten Regelungen ins Gericht: Angesichts der jetzt schon angespannten Lage auf den Wohnungsmärkten in NRW setze der Koalitionsvertrag einen „absolut falschen Schwerpunkt“. Immer noch fehle es an bezahlbaren Mietwohnungen. Für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sei es an gefragten Standorten fast unmöglich, eine Wohnung zu finden. Auf diese Entwicklung reagiere die neue Landesregierung paradoxerweise damit, dass sie Mieterinteressen einschränkt, indem sie ankündigt, sämtliche darauf abzielende Verordnungen zum Schutz vor überzogenen Mieten zu streichen.

Anders sieht das der Eigentümerverband Haus und Grund: So habe die Mietpreisbremse nicht dazu beigetragen, dass Menschen mit geringem Einkommen eine günstigere Wohnung finden. Auch die Kappungsgrenzen-Verordnung, die Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen auf maximal 15 Prozent in drei Jahren begrenzt, setze Fehlanreize. Viele private Vermieter erhöhten oft jahrelang die Miete nicht, weil sie ein gutes Verhältnis zu den Mietern haben und behalten möchten. Nach vielen Jahren könne dann aber auch mal eine größere Mieterhöhung angemessen sein.