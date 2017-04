Politiker-Interviews, Analysen, Reportagen, Wahlprüfsteine, Videos und mehr – und dann nur noch ankreuzen.

Düsseldorf. Am 14. Mai fällt für das Land Nordrhein-Westfalen eine wichtige Entscheidung. Dann wählt NRW: frei – und im besten Fall gut vorbereitet. Denn wer das wertvollste Privileg unserer Demokratie nutzen und seinen Überzeugungen eine Stimme geben will, der sollte die Überzeugungen jener kennen, die sich zur Wahl stellen. Deshalb werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den Wochen bis zum 14. Mai (und auch danach) mit vielen Details, Hintergrundgeschichten und Analysen zur Landtagswahl informieren.

Dazu gehören die exklusiven Interviews mit den wichtigsten Landespolitikern – mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sind wir bereits am vergangenen Samstag gestartet. Im nächsten Interview, das am Montag erscheint, haben unsere Leser und wir Armin Laschet, dem Spitzenkandidaten der CDU, auf den Zahn gefühlt. Im weiten Feld von 31 zur Wahl stehenden Parteien konzentrieren wir uns auf jene, die derzeit im Landtag sind oder den Umfragen zufolge gute Chancen haben, dem nächsten anzugehören: SPD, CDU, Grüne, FDP, Die Linke, Piraten und die AfD.

Am Samstag beginnen wir mit einem ersten von insgesamt sechs wöchentlich erscheinenden Wahlprüfsteinen: Zu den Themen Wirtschaft, Bildung, Innere Sicherheit, Soziales und Familien, Verkehr und Umwelt präsentieren wir die Antworten der Parteien auf die drängendsten Fragen zum Thema – und ordnen das ein.

Am 22. April starten wir mit unserem „Stichwort Landtagswahl“ und setzen es bis zur Wahl täglich fort: Dort erfahren Sie zum Beispiel, wie der Landtag arbeitet, wie viel Minister verdienen oder auch, wie kleine Parteien zum Zuge kommen. Wir begleiten Kraft und Laschet mit großen Reportagen im Wahlkampf, erklären die Arbeit der Demoskopen oder den so genannten „Wahlomat“, mit dem Sie im Internet ermitteln können, welcher Partei Sie nahe stehen. In unserem Internetangebot können Sie all das und noch mehr erleben: Dort präsentieren wir Videos unserer Politiker-Interviews und Filme, in denen alle Parteien ihre Standpunkte zu den wichtigsten Themen erläutern, unter wz.de/nrwwahl17.