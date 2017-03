Plagiat – oder doch nicht? „Zuhören. Entscheiden. Handeln“ – mit diesem Slogan hat NRW-CDU Spitzenkandidat Armin Laschet den Wahlkampf eröffnet. Schon hieß es – auch in dieser Zeitung –, der Slogan sei von Gerhard Schröders Wahlkampf 1994 in Niedersachsen abgekupfert. Laschet bestritt dies – und lieferte den Foto-Beweis mit einem Plakat, das er am 6. September 1993 öffentlich gemacht hat – zur Aufstellung als Bundestagskandidat. „Da Frau Kraft den Menschen nicht mehr zuhört, macht sie mein Motto nervös“, twitterte Laschet. (kup)

Mehr zum Thema CDU: Ein großer Bus und ein umstrittener Slogan