Hannelore Kraft ist abgewählt, Armin Laschet wird wohl neuer Ministerpräsident. Die Linken kommen nicht in den Landtag, die AfD ist drin. Der Wahlabend in NRW zum Nachlesen in unserer Chornik.

Kommentar 3:0 für Merkel und die Union Erstens kommt es anders. Zweitens als man denkt. Die SPD hatte fest mit zwei und insgeheim mit drei Siegen in drei Landtagswahlen gerechnet. Daraus sind drei Niederlagen geworden, und was für welche! Nicht nur Schleswig-Holstein ist futsch, jetzt auch noch Nordrhein-Westfalen. Die Herzkammer. mehr