Düsseldorf. Im Vorfeld der NRW-Landtagswahl am 14. Mai haben Westdeutsche Zeitung, Solinger Tageblatt und Remscheider General-Anzeiger die Spitzenkandidaten von sieben Parteien zum Interview eingeladen.

Sie können dabei sein: Anders, als bei Zeitungs-Interviews sonst üblich, öffnen wir unsere Konferenzräume in Düsseldorf und Solingen für jeweils 20 bis 25 Leserinnen und Leser, die live miterleben können, wie Redakteurinnen und Redakteure den Top-Politikerinnen und –Politikern unseres Bundeslandes auf den Zahn fühlen. Zugesagt haben Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), Armin Laschet (CDU), Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Özlem Alev Demirel (Linke) und Michele Marsching (Piraten).



Den Auftakt der Interview-Reihe macht Ministerpräsidentin Hannelore Kraft an diesem Donnerstag. Das Gespräch findet am Vormittag in Düsseldorf statt. Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns eine Mail mit dem Stichwort „Kraft-Interview“ unter Angabe ihres Namens, vollständiger Anschrift und Handynummer (für die Benachrichtigung) an zentralredaktion@wz-plus.de. Wir losen die Plätze unter allen Einsendungen aus, die uns bis Dienstag, 28. März), um 23 Uhr erreicht haben.