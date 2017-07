In der so genannten Schweine-Affäre hofft die frischgebackene Landwirtschaftsministerin (CDU) am Ende der Untersuchungen unbeschadet zu sein. Die Opposition übt Kritik.

Rösrath. Es regnet im Wald von Rösrath. Wenn die dicken Tropfen auf das Blätterwerk fallen, ist es besonders laut. So geräuschvoll, dass man schon nahe heranrücken muss an die Ministerin, um hören zu können, was sie zu sagen hat. Zum Zustand des Waldes in Nordrhein-Westfalen etwa an diesem Tag, an dem sich die 40 Jahre alte NRW-Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz über die Waldbestandserhebung von Forstdirektor Lutz Falkenried informiert. Oder zum vermeintlichen Schweine-Skandal auf dem heimischen Hof der Schulze Föckings in Steinfurt, der seit fast zwei Wochen mit dem Start in das Amt an der Ministerin klebt, als sei er das Harz der Bäume, die sie jetzt besichtigt.

Schulze Föcking weiß, dass alle von ihr ein klares Wort erwarten. Mehr als diese zwei Sätze, in denen sie vor Tagen auf die Stellungnahme des Familienbetriebs verwiesen hat, dessen Miteigentümerin sie bis Anfang Juli dieses Jahres noch war, wie Gatte Frank Schulze Föcking unlängst auswies. „Ob sie einen Grund für einen Rücktritt sehe, wird sie gefragt. Sie sagt: „Ich stehe hier, ich liebe meinen Job und gehe meine Arbeit mit vollem Herzen an.“

Sie lächelt dabei strahlend, die Bilder einer jungen, verunsicherten Ministerin sollen diesen Wald nicht verlassen. Die Sätze unter dem Zeltdach kommen vorbereitet über ihre Lippen. Sie danke allen, die zur Versachlichung der Debatte beigetragen hätten. Tierschutz sei ihr in ihrer politischen Arbeit wichtig, als Landwirtin sei das genauso gewesen. Sie könne zwar verstehen, dass es Fragen gebe. Aber: „Vom Betrieb gibt es eine umfangreiche Stellungnahme, und es gibt ein Statement der Behörde, die für den Tierschutz im Kreis zuständig ist.“ Damit, findet sie, „ist alles in diesem Bereich gesagt“. Ob sie Anzeige wegen des Einbruchs gestellt habe? „Noch nicht. Wir warten die Untersuchungen noch ab.“

SPD-Mann Stinka: Sie ist schwach und wird nicht ernst genommen

Die Hauptfragen: Sind die wohl Anfang März und Mitte Juni dieses Jahres heimlich aufgenommene Videos verletzter Schweine mit abgebissenen Schwänzen vom Familienbetrieb Schulze Föcking übliche Bilder aus der konventionellen Massentierhaltung oder zeugen stark entzündete Wunden siechender Tiere in jedem Fall von Tierquälerei? Die „Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“ hat deshalb Strafanzeige gegen die Ministerin gestellt.