Schwarz-Gelb kündigt eine höhere Unterstützung der NRW-Hochschulen an, lässt die Frage der Studiengebühren aber noch offen.

Düsseldorf. Bei der dritten Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und FDP ist noch keine Entscheidung zur Frage der Studiengebühren gefallen. Mehr Geld für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen soll es geben, darin sind sich CDU und FDP in ihren Koalitionsverhandlungen einig. Doch woher es kommen wird, dazu machen der designierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der frühere Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) noch keine Angaben. Die finanziellen Fragen sind ans Ende der Verhandlungen geschoben worden.

Aber auffällig ist: Nach Laschet in der vergangenen Woche sagt nach der dritten Verhandlungsrunde jetzt auch Pinkwart, die Studiengebühren seien für die FDP kein Selbstzweck. Es gehe darum, Wege zu finden, um die Hochschulen besser auszustatten. Nach seinen Angaben fehlen rund 100 Millionen Euro, um die seit dem Wintersemester 2011/2012 wieder abgeschafften Gebühren wie vom Land versprochen in vollem Umfang zu kompensieren. Ein weiterer dreistelliger Millionenbetrag sei notwendig, um die Universitäten in NRW „wettbewerbsfähig zu machen“.

Hochschulen sollen wieder mehr Autonomie erhalten

Pinkwart kündigt an, das Hochschulgesetz werde nicht „eins zu eins rückabgewickelt“. Man werde aber die Autonomie der Hochschulen wiederherstellen. Rot-Grün habe die ministeriellen Einflussmöglichkeiten seines eigenen Gesetzes gar nicht genutzt, ergänzt Laschet. „Aber diese Misstrauenskultur wollen wir beenden.“ Ob Pinkwart wieder Ministeraufgaben in der neuen schwarz-gelben Regierung übernimmt, lässt er an diesem Tag noch offen. „Ich freue mich, dass ich zu den Verhandlungen eingeladen wurde.“

CDU und FDP wollen NRW bis 2025 flächendeckend mit Gigabit-Netzwerken versorgen. An den Schulen soll das Fach Informatik gestärkt werden, auch die Hochschulen müssten sich der Digitalisierung noch stärker öffnen.

Städte und Gemeinden sollen sich als digitale Modellkommunen bewerben können. Auch ein Ministerium und eine Mittelbehörde (Bezirksregierung) würden modellhaft digitalisiert. Insgesamt seien für diese Digitalisierungsoffensive sieben Milliarden Euro von Bund, Land und EU notwendig. Schwarz-Gelb setzt dabei nicht ausschließlich auf Glasfaser. „Wir wollen die beste Technologie, um unser Ziel zu erreichen“, sagt Pinkwart.

Studiengebühren 2006 ermöglichte die ein Jahr zuvor an die Macht gekommene CDU/FDP-Regierung in NRW die Einführung allgemeiner Studiengebühren. Dabei war es den Hochschulen freigestellt, ob und in welcher Höhe sie Studiengebühren erheben. Nur die Höchstgrenze wurde gesetzlich auf 500 Euro pro Semester festgelegt. Das Geld verblieb an den Hochschulen und musste zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden. Über die Verwendung der Mittel entschied ein Prüfungsgremium, das zur Hälfte aus Studenten bestand. Zum Wintersemester 2011/2012 wurden die Studiengebühren von Rot-Grün wieder abgeschafft. Zum Ausgleich erhielten die Hochschulen in NRW die Zusage, jährlich mindestens 249 Millionen Euro zusätzlich zur Grundfinanzierung zu erhalten. Auch die Kompensationsmittel sollen zweckgebunden die Qualität von Studium und Lehre verbessern.

Laschet legt ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen ab. „Das werden wir auch im Koalitionsvertrag verankern.“ NRW soll nach seinen Vorstellungen Taktgeber bei Elektro- und Hybridantrieben werden. Diesen Führungsanspruch reklamiert er auch für die Batteriezellenforschung und -produktion. Und Laschet will sicherstellen, dass NRW bei autonom fahrenden, elektrobetriebenen Innenstadtshuttles die Nase vorn hat. Sein Credo: „Wir haben die Chance, industrielle Kompetenz und innovative Entwicklungen zu verbinden.“