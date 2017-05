SPD-Kanzlerkandidat Schulz im Schlussspurt des NRW-Landtagswahlkampfes – Es steht Spitz auf Knopf.

Berlin. Er hängt sich rein, er kämpft. Für Hannelore Kraft, für die SPD, aber auch für sich selbst. 30 Einsätze hatte Martin Schulz schon im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf hinter sich, in den letzten Tagen kommen noch etliche dazu. Bonn, Leverkusen, Aachen, Würselen, Duisburg. „Müssen wir zittern, Eva?“, fragt eine Genossin am Info-Stand in der Leverkusener Fußgängerzone. Schulz gibt im Hintergrund gerade einem großen Journalistenpulk Interviews. „Natürlich müssen wir zittern“, antwortet Eva Lux, SPD-Landtagsabgeordnete aus Leverkusen. „Aber es wird schon“.

Wenn man Schulz folgt in diesen Tagen ist es immer das gleiche Bild: Vorne ein kleines SPD-Empfangskomitee, das stolz ist, dass der Kanzlerkandidat sie in diesem Wahlkampf unterstützt. Hinter Schulz der übliche Medientross. Und am Rande Neugierige, die das Handy zücken. „Guck mal, Sankt Martin“, sagt einer. Aber es kommt keine richtige Stimmung auf. 30 Prozent der Wähler sind noch unentschieden, es steht Spitz auf Knopf. Die NRW-SPD setzt in dieser Phase ganz auf ihre Spitzenkandidatin Hannelore Kraft. Personenwahlkampf.

Leute wie Rentnerin Herlinde Weitze (74) spricht das an. „Hannelore Kraft ist eine richtig gute Landesmutter“, sagt sie. Martin Schulz redet ganz ähnlich. Morgens in Bonn, als er die Telekom-Zentrale besucht, sagt er. „Die Menschen kennen Hannelore Kraft als eine Frau, die das Land exzellent führt und den Menschen zugewandt ist“. Auf der anderen Straßenseite hängt ein CDU-Plakat: „Alarmstufe Doppelrot“ steht darauf. Es ist die aggressive Warnung vor eine rot-rot-grünen Koalition. Das SPD-Plakat mit der lächelnden Ministerpräsidentin und dem Slogan „NRWIR“ ein paar Meter weiter wirkt vergleichsweise brav.

Wechselstimmung in Leverkusen

Der junge SPD-Stadtrat Arne Altenburg (27) dreht am Infostand in Leverkusen für die Kinder ein Glücksrad. Er sagt, dass er seit kurzem zum ersten Mal das Gefühl hat, dass die Wahl auch schief gehen könne. Nicht nur für seine NRW-SPD insgesamt, sondern auch für Eva Lux hier im Wahlkreis. „Wir kriegen eine gewisse Wechselstimmung schon mit“, sagt Altenburg. „Es kommen Vorwürfe wie: Ihr habt fünf Jahre nichts gemacht. Und immer wieder das Thema Staus.“ In Leverkusen ist die Rheinbrücke seit langem für Lastwagen gesperrt, mit katastrophalen Folgen für den Verkehrsfluss.