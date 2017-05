Die SPD setzt weiter auf Norbert Römer an der Fraktionsspitze, die Grünen testen mit Monika Düker und Arndt Klocke eine Doppellösung.

Düsseldorf. Im neuen Landtag wird es erstmals einen Alterspräsidenten geben. Darauf hatte sich die Verfassungskommission in der vergangenen Legislaturperiode verständigt. Der Alterspräsident darf am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Landtags die Begrüßung übernehmen. Dieser Premierenauftritt gehört Norbert Römer (70). Seit Dienstag ist endgültig klar, dass er auch ein zweites Amt ausüben wird: Römer bleibt Fraktionsvorsitzender – wenn auch nur für ein Jahr.

Es ist 12.40 Uhr, 25 Minuten später als angekündigt, als Römer den SPD-Fraktionssaal verlässt und vor der Presse ein für ihn wenig schmeichelhaftes Ergebnis verkündet: Nur 45 von 67 anwesenden Abgeordneten haben befürwortet, dass er den 2010 übernommenen Fraktionsvorsitz weiter behält. Das ist eine Zustimmung von gerade 67,2 Prozent – schlechter schneidet bei der Wahl zum Fraktionsvorstand nur Römers Stellvertreterin Eva-Maria Voigt-Küppers ab.

Trotzdem spricht Römer von einer „geeigneten Grundlage“: „Gut zwei Drittel haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen.“ Gegenkandidaten habe es bei keiner der Abstimmungen gegeben. Die Zahl der Stellvertreter wurde von sieben auf acht erhöht, hälftig auf Männer und Frauen verteilt. Einer der Namen darunter: der noch amtierende Justizminister Thomas Kutschaty, der mit 76,5 Prozent auch kein überwältigendes Ergebnis einfährt.

In einem Jahr Neuwahl des Fraktionsvorsitzes bei der SPD

Römer spricht von einer Übergangsphase, „in der wir uns strukturell, strategisch, inhaltlich und organisatorisch neu aufstellen müssen“. Die neue Geschäftsordnung der Fraktion sieht vor, dass über den Vorsitz in einem Jahr neu entschieden wird und nach zwei weiteren Jahren noch einmal für die letzten zwei Jahre der Legislaturperiode. 2018 werde er für den Fraktionsvorsitz nicht mehr zur Verfügung stehen, kündigt Römer an. Wer bis dahin als Fraktionsvorsitzender aufgebaut werden soll und damit ein möglicher Ministerpräsidenten-Kandidat für die Landtagswahl 2022 wäre, lässt er offen. Kutschaty, Jäger – oder Mister/Misses X?

20 Minuten später und eine Etage tiefer präsentiert sich der kleinere Teil des rot-grünen Regierungsbündnisses auf dem Weg in die Opposition, tritt dafür aber mit doppelt so vielen Personen vor die Presse: Die Grünen haben sich am Montagabend auf der Klausurtagung in Duisburg für die Doppelspitze entschieden – nicht grundsätzlich, sondern „personengebunden“, wie Monika Düker sagt. Will heißen: Die neue Geschäftsordnung eröffnet die Möglichkeit von bis zu zwei Fraktionsvorsitzenden, schreibt sie aber nicht vor.