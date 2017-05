Düsseldorf. Nach der verlorenen Landtagswahl sucht die SPD nach einem Neuanfang. Dem raschen Rücktritt von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft noch am Wahlabend sind bislang keine weiteren gefolgt. Geht es nach dem Landesvorstand der SPD in NRW, wird das auch erstmal so bleiben. Norbert Römer (70) soll vorerst Fraktionschef der SPD bleiben. Und die SPD-Fraktion soll in der kommenden Woche darüber befinden, ein Jahr nach der Landtagswahl, also 2018, eine neue Fraktionsspitze zu wählen.

Noch-Justizminister Thomas Kutschaty will in der Fraktion ab sofort „verantwortlich mitarbeiten”. Es gilt als sicher, dass der 48-Jährige spätestens in einem Jahr Römer beerben wird - wenn denn die neue Geschäftsordnung der Fraktion bei den SPD-Parlamentariern Zustimmung findet. Und das ist wohl eine Formsache.