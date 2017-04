Düsseldorf (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat im Gegensatz zu Altkanzler Gerhard Schröder nie sehnsüchtig am Zaun des Kanzleramts gerüttelt. «Ich bin aber mal am Kanzleramt vorbeigefahren und habe gesagt: Ich will da rein», sagte Schulz am Montagabend beim traditionellen Düsseldorfer Ständehaus-Treff. Vor über 20 Jahren habe er auch schon mal probehalber auf dem Chefsessel des EU-Parlamentspräsidenten gesessen, sagte Schulz im Interview des Chefredakteurs der «Rheinischen Post», Michael Bröcker. «Aus diesen Scherzen wird Wirklichkeit», meinte Schulz. Der 61-Jährige war von 2014 bis 2017 EU-Parlamentspräsident.