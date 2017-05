Düsseldorf. Die durch einen vertauschten Listenplatz in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählte FDP-Politikerin Martina Hannen aus Lage will ihr Mandat nun doch behalten. Sie sei in den vergangenen Tagen von vielen FDP-Mitgliedern und auch Bürgern gebeten worden, nicht auf ihren Platz im Landtag zu verzichten, teilte Hannen am Montag mit. Diesen Wünschen wolle sie entsprechen, damit nicht die lippische FDP und ihre Wähler Leidtragende des Fehlers würden. Sowohl die Legalität wie die Legitimität ihres Mandats stünden außer Frage.

Die FDP-Landesgeschäftsstelle hatte bei der Einreichung der Landesliste die Plätze 24 und 48 vertauscht. Dadurch verpasste Hannens Parteifreund Christian Sauter aus Lippe, der von einem Parteitag auf Platz 24 gewählt worden war, den Einzug in den Landtag.

Hannen hatte beim Landeswahlausschuss beantragt, sie bei der Zuteilung der Liste zu überspringen. Das lehnte der Ausschuss aber ab. Vor der Landtagswahl hatte Hannen erklärt, sie wolle auf ein Mandat verzichten. (dpa)