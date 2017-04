Am Samstag haben Bundes- und Landepolitiker wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen oder Annegret Kramp-Karrenbauer Armin Laschet den Rücken gestärkt – dieser berief einen neuen Mann in sein Wahlkampf-Team.

Düsseldorf. Die NRW-CDU hat am Samstag in der Halle an der Siegburger Straße in Düsseldorf mit Unterstützung von Bundes- und Landespolitikern die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Auf der Kundgebung stärkten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die hessischen und saarländischen CDU-Ministerpräsidenten, Volker Bouffier und Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet den Rücken. Bouffier kritisierte NRW wegen der hohen Kriminalitätsbelastung. Kramp-Karrenbauer, deren jüngste Aufholjagd Laschet Vorbild sein soll, bezeichnete Innenminister Ralf Jäger als größtes Sicherheitsrisiko im Land.

In sein Wahlkampf-Team beorderte Laschet, für den auch der Schauspieler Ralf Möller und der Ex-Fußballer Christoph Metzelder warben, Karl-Josef Laumann. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung war 2012 Gegenspieler Laschets in der NRW-CDU im Kampf um den Landesvorsitz. Jetzt soll der 59 Jahre alte Politiker aus Riesenbeck, der als „soziales Gewissen“ der Partei gilt, die Themen Gesundheit und Soziales vertreten. kup