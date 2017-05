„Wir bleiben auf dem Boden“, betont Kanzleramtschef Peter Altmaier. „Drei Landtagswahlen machen auch in der Summe noch keine Bundestagswahl“, so Kramp-Karrenbauer zu unserer Redaktion. „Rückenwind“ verspüren alle. Der wohl künftige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, merkt noch an, dass der Schulz-Effekt in NRW gleich Null gewesen sei. „Das ist in einem Bundestagswahljahr eine gute Fügung“, so Günther auf Nachfrage. Nur kein Übermut, lautet also die Devise. Das gilt auch für die FDP. In Berlin bei der Wahlparty der Liberalen wird das zweistellige Ergebnis lautstark bejubelt. Die Aussicht auf eine schwarz-gelbe Koalition an Rhein und Ruhr hebt die Stimmung weiter. „Mit einem Comeback der FDP im Bund ist zu rechnen“, lässt der Vorsitzende Christian Lindner von Düsseldorf aus auch die Berliner Liberalen wissen. Möglich ist das. Aber sicher nicht. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl.

Bei den ersten Hochrechnungen liegen sich die Christdemokraten in den Armen, das Kölsch fließt in Strömen. Mitleid wird geheuchelt, als SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auf den Bildschirmen zu sehen ist und ihren Rücktritt von allen SPD-Ämtern erklärt. „Die CDU hat die Herzkammer der SPD erobert“, jubeliert Generalsekretär Peter Tauber. „Wir haben auf die richtigen Themen gesetzt“ – und die waren vor allem landespolitisch geprägt. „Das ist ein toller Tag“, ruft Tauber. Sein Statement beendet der Oberleutnant der Reserve mit einem zackigen: „Hurra!“ Doch wie interpretiert man den Wahlausgang im bevölkerungsreichsten Bundesland jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl? Bei „Westfälischer Brat-Currywurst“ und „Kartoffelpfanne“ hört man durchaus Stimmen, die meinen, der Urnengang im Bund wäre schon gelaufen. Doch die Parteioberen mahnen zur Vorsicht.

Berlin. So sehen Sieger aus. Daniel Günther, der Wahlgewinner von Schleswig-Holstein, kommt extra ins Berliner Konrad-Adenauer-Haus der CDU. Auch die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist da, die für die Union in diesem Jahr den Auftaktsieg bei der ersten der drei Landtagswahlen geholt hat. Als um 18 Uhr die Prognosen über die Bildschirme flimmern, sind die beiden und einige andere Partei-Promis oben im Präsidiumszimmer, während unten im rappelvollen Foyer frenetischer Jubel ausbricht.

Martin Schulz hat jetzt richtig Übung darin, „krachende Niederlagen“ einzugestehen. Das ist seine Wortwahl an diesem Sonntag. Erst Mal Gratulation an den Wahlsieger, im Falle Armin Laschets sogar „von Herzen“. Letzte Woche nach Schleswig-Holstein hieß das noch „Respekt für die Aufholjagd“. Dann sehr, sehr warmer Dank an den Verlierer, diesmal Hannelore Kraft, die „in der Niederlage eine Größe an den Tag gelegt an, vor der ich mich verneige“. Dann der Blick nach vorn. Der Mann kann Wehmut. Und Optimismus. Aber die Mienen der Mitglieder der Parteiführung hinter ihm sind ernster als vor einer Woche. Und die der vielen Mitglieder vor ihm auch.

Es gibt im Berliner Willy-Brandt-Haus nur einmal einen Beifall, der wirklich spontan und herzlich ist. Das ist, als Kraft im fernen Düsseldorf ihre Erklärung abgeschlossen hat. Es ist ein Beifall des Abschiedes und des Dankes. Einige rufen „Nein, nein, nicht das auch noch“, als Kraft ihren Rücktritt verkündet. Wie sie ohnehin viel stöhnen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen.

Beim Blick nach vorn lassen mehrere Aussagen aufhorchen. Zum einen sagt Generalsekretärin Katarina Barley, dass jetzt „der Wahlkampf Angela Merkel gegen Martin Schulz“ beginne. Die SPD will die Kanzlerin endlich „stellen“, wie es intern heißt. Zum Beispiel, damit, ob 25 Milliarden Euro in die Aufrüstung fließen sollen oder in Familie und Bildung. „Jetzt geht es in die entscheidende Runde“, sagt auch Schulz. Was aber, wenn die Kanzlerin sich nicht stellen lässt und der Konfrontation ausweicht? Darüber will man Montagfrüh im Präsidium beraten, ebenso über die Frage, „was wir hier in Berlin ändern müssen“, wie der Kanzlerkandidat sagt. Es gibt inzwischen Vorwürfe gegen Schulz, vor allem, dass er sich zu rar gemacht habe.

„Zu wenig Präsenz und Inhalte“, wie es Karsten Mau formuliert, ein Berliner Genosse, der sich eigentlich auf eine Wahlparty gefreut hatte und nun eine Trauerveranstaltung erlebt. Doch Kraft erklärt in ihrer Stellungnahme öffentlich, dass sie selbst Schulz gebeten habe, sich in dieser Phase mit neuen Vorschlägen zurückzuhalten. Sie wollte einen landespolitischen Wahlkampf – und hat ihn bekommen. „Das war wohl ein Fehler“, sagt Mau trocken. Verändert wird erst einmal die bisherige Planung. Ursprünglich wollte die SPD an diesem Montag, mit einem Sieg im Rücken, Teile des Wahlprogrammentwurfs beraten und gleich der Öffentlichkeit präsentieren. Man wollte sozusagen Schlag auf Schlag weitermachen, atemlos im Erfolg. Das ging letzten Montag schon nicht auf, als Schulz nach der Schleswig-Holstein-Niederlage trotzdem noch wie angekündigt eine programmatische Rede zur Wirtschaftspolitik hielt, die weitgehend verpuffte.