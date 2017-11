Schwarz-Gelb in NRW

Die neue schwarz-gelbe Landesregierung berät derzeit über Veränderungen der Ticketangebote im öffentlichen Personennahverkehr. Dabei kommt auch das Sozialticket auf den Prüfstand.

Düsseldorf. Die Zukunft des Sozialtickets in Nordrhein-Westfalen ist ungewiss. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung berät derzeit über Veränderungen der Ticketangebote im öffentlichen Personennahverkehr. Erste Ergebnisse seien im Herbst zu erwarten, antwortete NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion.

Bei den 2011 eingeführten subventionierten Sozialtickets handelt es sich um rabattierte Nahverkehrsmonatskarten für Bedürftige, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Im vergangenen Jahr gab das Land rund 40 Millionen Euro für Sozialtickets aus. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Angaben des Ministers ist das Angebot inzwischen so breit in NRW verteilt, dass rund 96 Prozent der Anspruchsberechtigten davon profitieren können. (dpa)