Bochum. Kaum hingen die Wahlplakate von Marcus Stawars (CDU) in seinem Wahlkreis Bochum II, sind sie ein beliebtes Thema im Netz geworden. Der Grund: Der Nachname des Politikers erinnert stark an den Titel der Kultfilmreihe "Star Wars" von George Lucas. Der folgende Tweet zeigt, dass nicht nur im Netz kreativ mit den Plakaten zur Landtagswahl umgegangen wird.

Jetzt will sich der Landtagskandidat mit einer passenden Aktion bedanken. Am Mittwoch hat er sich bei Facebook bei der Internetgemeinde bedankt und dazu eine Aktion ins Leben gerufen, die "Star Wars"-Fans gefallen sollte. Wer folgendes Facebook-Posting teilt, habe die Chance auf einen Kinoabend am "Sta(r)wars Day". Übrigens: In Krefeld gibt es eine Straße, die stark an die dunkle Seite der Macht erinnert. pasch