Der Planarsaal des Landtages in Düsseldorf

Düsseldorf. Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai können 31 Parteien mit Landeslisten antreten. Das hat der Landeswahlausschuss am Dienstag in Düsseldorf entschieden. Seit Einführung der Zweitstimme bei NRW-Landtagswahlen 2010 sei das ein neuer Höchstwert, sagte ein Sprecher.

Neben den bekannten Parteien aus dem bürgerlichen Spektrum wurden auch mehrere rechtsextremistische Parteien zugelassen. Antreten wollen daneben unter anderem: die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, «Die Violetten - für spirituelle Politik», die Parteilosen, «Schöner Leben» und die «V-Partei³ - für Veränderung, Vegetarier und Veganer». Von vier Parteien wies der Ausschuss die Landeslisten zurück, vor allem, weil sie nicht die erforderlichen 1000 Unterstützerunterschriften eingereicht hatten. Keine Zulassung erhielten «Bündnis C - Christen für Deutschland», «Die Einheit», die «Liberal-Konservativen Reformer» und die Tierschutzpartei. dpa