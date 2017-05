Die Partei kämpft in NRW um ihre parlamentarische Zukunft – und hofft dabei auf Unterstützung der Bürgerinitiativen und Umweltverbände.

Düsseldorf. Donnerstagvormittag stand Silvia Löhrmann vor dem Bochumer Bahnhof. Die Spitzenkandidatin der NRW-Grünen warb mit Flyern für das NRW-Ticket für zwei Euro am Tag, das ihre Partei vor einem Monat in die ÖPNV- und Wahlkampfdiskussion geworfen hat. Aber vor der Frage, wie das löbliche Projekt politisch umzusetzen sei, quält die Schulministerin derzeit ein ganz anderer Gedanke: ob der Zug für politische Einflussnahme in den nächsten fünf Jahren nicht schon abgefahren ist.

Einer, der ihrer Partei helfen sollte, auf den Zug noch aufzuspringen, war am Donnerstag Parteifreund Winfried Kretschmann – Ministerpräsident von Baden-Württemberg, beliebtester Politiker Deutschlands und (zumal nach seiner fulminanten Wiederwahl vor einem Jahr) grünes Aushängeschild.

Davon ist das Spitzenpersonal der NRW-Grünen derzeit weit entfernt. Löhrmann haften alle Probleme der ohnehin immer unpopulären Schulpolitik an – von der leidigen G8/G9-Diskussion über die Inklusionsdebatte bis zum Unterrichtsausfall. Umweltminister Johannes Remmel, obwohl kein ideologischer Betonkopf, ist von SPD und Opposition erfolgreich zum Verhinderer gestempelt worden. Und Gesundheitsministerin Barbara Steffens agiert unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.

Vor einer Woche sahen sich Löhrmann und Remmel daher veranlasst, Alarm zu schlagen. Auf einer hastig anberaumten Pressekonferenz appellierten sie unverhohlen an all die Bürgerinitiativen und Umweltverbände im Land, mit dafür zu sorgen, dass ihr bisheriges parlamentarisches Sprachrohr wieder den Sprung in den Landtag schafft. So niedrig hat man die Latte inzwischen gehängt. Von den 11,3 Prozent bei der Wahl 2012 redet niemand mehr.

Ergebnisse waren 2016 schlechter als die Prognosen

Aber selbst den seit Mitte Februar stabil prognostizierten sechs bis sieben Prozent trauen die Grünen nicht über den Weg. Denn im vergangenen Jahr waren sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Mecklenburg-Vorpommern die Prognosen günstiger als das Ergebnis: In Mainz hat es mit 5,3 Prozent so gerade noch gereicht, in Schwerin mit 4,8 Prozent nicht mehr.

Der offensichtliche Umfrageeinbruch der NRW-Grünen erfolgte zwischen Januar und Februar, dem Zeitpunkt, als Martin Schulz die bundespolitische Bühne betrat. Das hielt innerhalb der Partei auch lange als Erklärung her. Doch der Schulz-Hype ist abgeebbt, die Grünen haben sich trotzdem nicht erholt. Nur externe Gründe dafür zu suchen, funktioniert nicht länger. Eine Personaldebatte aber käme zur völligen Unzeit.