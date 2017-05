Die Grünen Spitzenkandidaten Sylvia Löhrmann und Johannes Remmel verzichten nach der Wahlniederlage auf den Führungsanspruch in der Fraktion. Der Nachwuchs scharrt schon mit den Füßen.

Düsseldorf. Als Umweltminister Johannes Remmel um 17.30 Uhr als erster grüner Spitzenpolitiker bei der Wahlparty der Partei am Düsseldorfer Rheinufer eintrifft, ist die Niederlage schon durchgesickert. Remmel spricht bereits von einem "bitteren Abend". Eine halbe Stunde später ist das Gewissheit: Die Grünen halbieren sich nach der ersten Prognose fast von 11,3 auf sechs Prozent. Das wäre nach den 5,0 Prozent beim ersten Einzug in den Landtag 1990 das zweitschlechteste Ergebnis in NRW. Nur 2005 lag die Partei mit 6,2 Prozent ähnlich niedrig.

Spitzenkandidatin und Schulministerin Sylvia Löhrmann zieht gleich beim ersten öffentlichen Statement vor den zerknirschten Parteifreunden die Konsequenzen: "Ich will keine herausragenden Ämter mehr." Die Fraktion von vielleicht einem Dutzend Abgeordneten sollen andere in die Opposition führen. Ähnlich äußert sich Minuten später auch Remmel, Nummer zwei der Landesliste: "Nach so einer Niederlage ist es nicht angemessen, nach Ämtern zu streben." Er sei gerne einfacher Abgeordneter. "Das bin ich 17 Jahre lang gewesen." Ob Mehrdad Mostofizadeh, erst seit zwei Jahren Vorsitzender der grünen Landtagsfraktion, noch einmal für das Amt kandidieren will, lässt er am Wahlabend offen.

Der Nachwuchs scharrt schon mit den Füßen

So oder so: Die Grünen stehen vor einer personellen, aber auch inhaltlichen Neuausrichtung. Das wird deutlich, wenn der Landesvorsitzende Sven Lehmann davon spricht, seine Partei müsse wieder mehr Ecken und Kanten zeigen. "Es wird eine Neuaufstellung geben." Die Grünen hätten in den sieben Regierungsjahren zu sehr "auf eine Regierung der ruhigen Hand und den Konsens" gesetzt. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung sei das der falsche Weg. "Wir müssen lauter werden."

Der Nachwuchs scharrt schon mit den Füßen. Die Partei müsse radikaler und linker werden, fordert Julia Wenzel, Sprecherin der grünen Jugend NRW. Man habe sich in der Zeit der Regierungsbeteiligung in der Defensive befunden. Das Wahlergebnis in NRW sei ein "Rechtsruck": "Heute hat eine konservative, neoliberale und rechtspopulistische Politik gewonnen." Im grünen Programm habe sich eine progressivere Haltung zum Teil schon niedergeschlagen. "Das muss jetzt mitgenommen werden in den Bundestagswahlkampf." Den Verzicht auf einen Machtanspruch der Spitzenkandidaten innerhalb der Fraktion sieht sie als ersten guten Schritt: "Mit diesem Ergebnis kann man nicht auf Kontinuität setzen."