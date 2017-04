So können Leser am Montagvormittag in Düsseldorf beim WZ-Interview dabei sein und dem FDP-Chef Fragen stellen.

Düsseldorf. Im Vorfeld der Landtagswahl am 14. Mai haben Westdeutsche Zeitung, Solinger Tageblatt und Remscheider General-Anzeiger die Spitzenkandidaten von sieben Parteien eingeladen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), Armin Laschet (CDU), Sylvia Löhrmann (Grüne) und Michele Marsching (Piraten) waren bereits zum Interview in der Redaktion.

Das nächste Mal öffnen wir unseren Konferenzraum am Montag für 20 bis 25 Leserinnen und Leser, die live miterleben können, wie wir dem FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner auf den Zahn fühlen. Im Anschluss können Sie dem FDP-Chef auch Fragen stellen. Das Interview findet um 11 Uhr in Düsseldorf statt.

Wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Lindner-Interview“ unter Angabe Ihres Namens, Anschrift und der Handynummer (für die Benachrichtigung) an die Adresse zentralredaktion@wz.de. Wir losen die Plätze unter allen E-Mails aus, die uns bis Freitag, 12 Uhr, erreicht haben.