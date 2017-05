Mit einer Doppelspitze in die Opposition: Die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag haben zwei neue Vorsitzenden. In der Landepolitik sind Monika Düker und Arndt Klocke keine Unbekannten.

Duisburg. Die neue Fraktion der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag geht mit einer Doppelspitze in die nächste Legislaturperiode. Die 14 Abgeordneten wählten am Montag bei einer Klausurtagung in Duisburg Monika Düker und Arndt Klocke zu neuen Fraktionsvorsitzenden, wie ein Sprecher mitteilte. Klocke habe 13 Stimmen erhalten, für Düker hätten neun Abgeordnete gestimmt.

Der bisherige Fraktionsvorsitzende Mehrdad Mostofizadeh war nach der Niederlage der Grünen bei der Landtagswahl nicht mehr für den Chefposten angetreten. Er war in der vergangenen Legislaturperiode alleiniger Fraktionschef. Mostofizadeh wurde aber zu einem der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Weitere Fraktionsvize ist Josefine Paul. Zur Parlamentarischen Geschäftsführerin wurde Verena Schäffer gewählt.

Die Grünen waren von 11,3 Prozent bei der Landtagswahl 2012 auf jetzt nur noch 6,4 Prozent der Stimmen abgestürzt. Sie werden damit die kleinste Oppositionsfraktion im neuen Landtag bilden.

Düker und Klocke waren in den vergangenen Jahren bereits Landesvorsitzende der Grünen. Die Innenpolitikerin Düker stand von 2010 bis 2014 an der Spitzen des Landesverbands. In der vergangenen Wahlperiode war sie Sprecherin ihrer Fraktion für Flüchtlingspolitik. Klocke war von 2006 bis 2010 Landesvorsitzender. Im Landtag war er zuletzt Sprecher für Verkehrs-, Bau und Wohnungspolitik. dpa