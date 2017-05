Alle dreschen auf Innenminister Ralf Jäger ein. Schreckt das den Kabarettisten eher ab oder regt die Figur zur kabarettistischen Arbeit an? Nuhr: Da wird die Prominenz überschätzt. Wenn ich im Allgäu oder in Berlin auftrete, kennt man den Mann ja gar nicht. Und ich denke, der Bekanntheitsgrad wird nach der Wahl noch abnehmen.

Was hat Sie in NRW in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode wirklich gestört?

Herr Nuhr, warum wählen Sie am Sonntag in NRW? Und warum empfehlen Sie es auch Ihrem Nachbarn?

Düsseldorf. Am Sonntag wählt NRW. Kabarettist Dieter Nuhr hat es schon hinter sich. „Briefwahl, schon erledigt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotzdem gibt es noch einiges zu besprechen. Für manchen ist so eine Wahl ja auch nur mit viel Humor zu ertragen. Da ist Nuhr ein geeigneter Gesprächspartner. Also los.

Ein Gespräch mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr über die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, den Innenminister Jäger, Wünsche an die Regierung - und Wahlplakate mit Schafen.

Was halten Sie von Christian Lindner als Ein-Mann-Rettungsring der FDP?

Nuhr: Er versucht, im Dauereinsatz darauf hinzuweisen, dass der Mensch auch eine gewisse Selbstverantwortung für sein Leben trägt, ein interessanter Ansatz. Ich finde, der FDP steht der Dreitagebart besser als die Pharmareferenten-Anzüge der Westerwelle-Ära. Er muss aufpassen, dass er genügend Schlaf kriegt.

Und wenn es die Grünen nicht mal mehr in den Landtag schaffen, dafür aber die AfD wie erwartet deutlich, was dann?

Nuhr: Dann wird Frau Löhrmann vielleicht wieder als Lehrerin arbeiten müssen. Da wird sie mal sehen, wie es an einer Schule zugeht, sicher eine neue Erfahrung. Und bei der AfD wird man vier Jahre lang begutachten können, wie man aus substanzloser Empörung ein gutes Einkommen generieren kann.



Wird die Bedeutung der Landespolitik überschätzt?

Nuhr: Nein. So ein Bundesland hat ja enorme Entscheidungsbefugnisse, unter anderem über das, was unseren Kindern tagsüber in die Birne getrichtert wird, wie verhindert wird, dass ich auf offener Straße massakriert werde oder wie es um die Beschaffenheit der Fluchtwege für kriminelle Mitbürger bestellt ist. Schule, Polizei, Infrastruktur. Das sind wichtige Themen.

Wie sähe das ideale Wahlplakat aus?

Nuhr: Auf dem idealen Wahlplakat stünde: „Hier kein Slogan! Schauen Sie einfach nach, was wir in den letzten fünf Jahren gemacht haben.“ Das Ganze vielleicht mit einem Foto mit Schafen drauf. Ich mag Schafe.

Viele glauben in NRW an eine große Koalition. Würden Sie die gerne verhindern?

Nuhr: Die große Koalition ist folgerichtig, weil CDU und SPD nicht mehr polarisieren. Wir haben eine breite sozialdemokratische Mitte, in der SPD und CDU identisch sind. Der klassische Konservative, der Schwulsein für verwerflich und Löcher in der Hose für den Untergang des Abendlandes hält, stirbt weg. Die Übriggebliebenen sammeln sich in der AfD. Dort ist auch Platz für die letzten Rassebiologen. Der linke Rand ist erstaunlicherweise in vielen Bereichen mit dem rechten identisch. Frau Wagenknecht hat viele Freunde bei der AfD. Dass sich die Mitte gegen die Verwirrten am Rand zusammentut, halte ich nicht für verwerflich.