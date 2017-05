Ein Besuch bei Susanne Laschet, der Frau an der Seite des künftigen NRW-Ministerpräsidenten. Wie sie die Rolle ausfüllen will, weiß Susanne Laschet noch nicht. Aber eins weiß sie schon genau: Als Hündchen, das brav hinterherläuft, tauge sie sicher nicht.

Aachen. Nein, der Maibaum vor dem Haus der Laschets – ein stattlicher Birkenast garniert mit roten, weißen und blauen Krepppapierstreifen – war nicht für Tochter Eva bestimmt. „Als ich den Baum vor der Türe stehen sah, habe ich an meine Tochter gedacht“, sagt Susanne Laschet. Ihr Mann Armin sei dann aber den Vormittag ein bisschen auffällig hinter ihr her gewackelt. Und irgendwann habe er die Katze aus dem Sack gelassen . . .

Er selbst hatte ihr das gute Stück an die Tür gestellt. Nach 32 Jahren Ehe mal wieder ein Maibaum! Susanne Laschet findet das kein bisschen kitschig, sondern einfach schön. Überhaupt habe ihr Mann sich zuletzt sehr stark an die Familie gehalten. „Ich habe gespürt, wie wichtig ihm die familiäre Basis ist. Egal, was passiert, die Familie ist immer für ihn da. Und er für die Familie.“ Am Tag des Wahlsieges ist die Familie komplett versammelt. Susanne Laschet und die drei Kinder Eva, Julius und Johannes sind an der Seite von Armin Laschet, der in Düsseldorf den vorläufigen Höhepunkt seiner politischen Karriere erlebt und künftig als Ministerpräsident regieren wird.

„Man kann sich auf eine solche Situation überhaupt nicht vorbereiten. Man hat eine Vorahnung, aber wenn es tatsächlich soweit ist, weiß man gar nicht mehr, was gerade um einen herum passiert“, sagt Susanne Laschet am Tag nach der Wahl. Sie sitzt in Aachen Burtscheid im Wohnzimmer ihres Hauses und scheint erst langsam zu realisieren. „Das ist ein unheimlicher Hype, mit dem ich hätte rechnen müssen, mit dem ich aber nicht gerechnet habe.“

Eine Woche vor der Wahl sei sie wahnsinnig nervös gewesen, als sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnete. „Das war nervlich schwer zu ertragen.“ Und ein bisschen Sorgen habe sie sich um ihren Mann gemacht: „Oft genug hat er nur vier Stunden geschlafen. Da passiert schon viel, das steckt man nicht so einfach weg.“

Der Abend, der für ihren Mann zum Triumph wird, weckt mit Blick auf die Verliererin Hannelore Kraft durchaus Mitgefühl in Susanne Laschet. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man in der Politik verliert; und sei es nur als Ehefrau eines Politikers. Ich weiß, wie schrecklich es ist, wenn man auf die Schnauze fällt und alle gucken dabei zu.“